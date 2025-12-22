Punjab

पटियाला में चाइल्ड प्रोटेक्शन टीमों की सख्त कार्रवाई, तीन दिनों में 13 बाल भिक्षुकों का रेस्क्यू

Karan Panchal22 December 2025 - 1:38 PM
Child Protection
Child Protection : आज पटियाला में चाइल्ड प्रोटेक्शन विभाग की टीमों द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) पटियाला शायना कपूर के नेतृत्व में, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर के निर्देशों पर पिछले तीन दिनों से सुबह और शाम लगातार जारी है।

13 बाल भिक्षुकों का रेस्क्यू

जिला बाल संरक्षण अधिकारी शायना कपूर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष अभियान के तहत अब तक 13 बाल भिक्षुकों को रेस्क्यू किया जा चुका है। यह अभियान विभाग की “जीवन ज्योति” परियोजना के अंतर्गत जुलाई माह से लगातार चल रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इस परियोजना के तहत कई बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराकर सुरक्षित किया गया है।

बच्चों की देखरेख और शिक्षा

रेस्क्यू किए गए बच्चों को उनके माता-पिता को सौंपा जाता है, बशर्ते अभिभावक यह लिखित आश्वासन दें कि भविष्य में बच्चों को दोबारा भिक्षावृत्ति या माइग्रेशन में नहीं डाला जाएगा। यदि कोई बच्चा दोबारा भिक्षावृत्ति करते पाया जाता है, तो उसे माता-पिता के सुपुर्द नहीं किया जाता। ऐसे कुछ बच्चों को विभाग की देखरेख में रखा गया है और उन्हें स्कूलों में दाखिल कर शिक्षा से जोड़ा गया है।

कुछ मामलों में कराया जाता है डीएनए टेस्ट

शायना कपूर ने स्पष्ट किया कि जिन बच्चों के माता-पिता नहीं मिलते या पहचान संदिग्ध होती है, उन मामलों में डीएनए टेस्ट भी कराया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चा कहीं गुमशुदा तो नहीं है। हालांकि, पटियाला जिले में अब तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों के दस्तावेज उनके माता-पिता के साथ सत्यापित पाए गए हैं।

मंत्री डॉ. बलजीत कौर के निर्देशानुसार कार्य

उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि मंत्री डॉ. बलजीत कौर के निर्देशानुसार यदि लोग इस मुहिम में विभाग का सहयोग करें और बच्चों को भिक्षावृत्ति के लिए पैसे न दें, तो निश्चित रूप से इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। जनता के सहयोग से बाल भिक्षावृत्ति की संख्या में उल्लेखनीय कमी आएगी।

इन इलाकों की नियमित चेकिंग

डीसीपीओ ने बताया कि जुलाई से पटियाला के विभिन्न “हॉट स्पॉट्स” जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौक और व्यस्त इलाकों में नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है। पिछले तीन दिनों में मॉल रोड, वाईपीएस चौक, रेसवे और अन्य क्षेत्रों को कवर किया गया।

