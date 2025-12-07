Haryana

Ajay Yadav7 December 2025 - 1:29 PM
2 minutes read
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं और विज्ञान नीति पर जोर दिया

  • पंचकूला में साइंस महोत्सव हुआ
  • माता मनसा देवी भूमि पर स्वागत
  • 40 हजार प्रतिभागी 150 सत्रों में
  • थीम: विज्ञान से समृद्ध भारत
  • युवाओं को प्रोत्साहन और विकास

Haryana News : पंचकूला में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की. इस कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि माता मनसा देवी की पवित्र भूमि पर आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में सभी का स्वागत और अभिनंदन किया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा, “भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में आना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है,” उन्होंने आगे कहा, “माता मनसा देवी की पवित्र भूमि पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में सभी का स्वागत और अभिनंदन है.” चार दिन चलने वाले इस विज्ञान महाकुंभ में देश-विदेश से लगभग 40 हजार प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जो विज्ञान और नवाचार से जुड़े 150 से अधिक विशेष सत्रों में भाग लेंगे.

हरियाणा को मेजबानी का अवसर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकूला में आयोजित करने के लिए विशेष धन्यवाद. इतने बड़े साइंस फेस्टिवल के लिए हरियाणा को दूसरी बार चुना गया और राज्य को मेजबानी का अवसर मिला.

आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह साइंस फेस्टिवल विज्ञान, नवाचार, स्टार्टअप, ऊर्जा, भविष्य तकनीक और नए भारत के सपनों का संगम है,” उन्होंने बताया कि इस महोत्सव का थीम “आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि” प्रासंगिक है. मुख्यमंत्री ने कहा, “यह थीम हमारे वैज्ञानिक सोच और भविष्य के संकल्पों का दर्पण है,” उन्होंने आगे बताया कि पिछले 11 वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है.

युवाओं पर फोकस और विज्ञान नीति का आधार

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह विज्ञान महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित राष्ट्र के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक ठोस कदम है,” उन्होंने आगे बताया कि आज महोत्सव के दूसरे दिन उन्हें स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नॉलॉजी विलेज का उद्घाटन करने का भी सौभाग्य मिला. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर-पश्चिम भारत के युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, उन्होंने आगे बताया कि आज का यह महोत्सव विज्ञान नीति निर्माण का आधार है.

विज्ञान से प्रदेश की प्रगति और युवाओं को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश विज्ञान की ताकत के बल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और हिसार जैसे शहरों को देश के प्रमुख आईटी और R&D हब बनाने का कार्य लगातार जारी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चा वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा हो और आगे बढ़े, उन्होंने बताया कि हरियाणा के युवा वैज्ञानिकों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष उन्हें हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है.

