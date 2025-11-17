विदेश

सऊदी अरब में उमराह यात्रियों की बस हादसे का शिकार, 42 से अधिक भारतीयों की मौत की आशंका

Saudi Arabia :
सऊदी अरब में उमराह यात्रियों की बस हादसे का शिकार, 40 से अधिक भारतीयों की मौत की आशंका

फटाफट पढ़ें

  • सऊदी में बस–टैंकर हादसा, कई भारतीय मरे
  • उमराह यात्रियों की बस मदीना में दुर्घटनाग्रस्त
  • मृतकों में कई हैदराबाद निवासी होने की आशंका
  • तेलंगाना सीएम ने रिपोर्ट मांगकर दुख जताया
  • पीड़ितों की पहचान हेतु कंट्रोल रूम बनाया गया

Saudi Arabia : सऊदी अरब में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 42 से अधिक भारतीयों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबकि, उमराह यात्रियों को लेकर जा रही बस एक तेल टैंकर से टकरा गई. यह दुर्घटना मदीना के पास हुई बताई जा रही है. माना जा रहा है कि मृतकों में अधिकांश भारतीय उमराह यात्री हैं, जिनमें कई हैदराबाद के रहने वाले भी शामिल हैं.

तेलंगाना सरकार ने हादसे पर दुख जताया

तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय ने सऊदी अरब में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तुरंत मामले से संबंधित पूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही यह भी पता लगाने को कहा गया है कि दुर्घटना में मारे गए कथित भारतीयों में कितने हैदराबाद के निवासी थे. मुख्यमंत्री ने शीर्ष अधिकारियों को विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब के दूतावास से जानकारी लेने का सुझाव दिया है. मुख्य सचिव के निर्देश पर अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि सऊदी अरब में हादसे का शिकार हुए कितने लोग तेलंगाना के थे और सचिवालय में एक कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पीड़ित परिजनों को जानकारी दी जा सके.

ओवैसी ने सऊदी हादसे पर दुख जताया

वहीं, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सऊदी अरब में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया. ओवैसी ने कहा कि उन्होंने हैदराबाद की दो ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और उनसे सऊदी अरब गए हैदराबाद के लोगों की जानकारी मांगी है. साथ ही रियाद दूतावास से भी संपर्क किया है. ओवैसी ने कहा कि उन्होंने रियाद में स्थित भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबु मैथ्यू जॉर्ज से भी बातचीत की है, जिन्होंने बताया कि वे हादसे से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं और जल्द ही उन्हें इस बारे में अपडेट करेंगे.’

