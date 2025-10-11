Delhi NCRराज्य

गुजरात के बोटाद यार्ड में किसानों से हो रही चोरी, राजू करपड़ा की हिम्मत भरी मुहिम ने खोला राज

Amzad Khan11 October 2025 - 5:44 PM
2 minutes read
Botad Farmer Scam
राजू करपड़ा किसानों के साथ बोटाद मार्केटिंग यार्ड में “कळदा” घोटाले का विरोध करते हुए

Botad Farmer Scam : गुजरात के बोटाद मार्केटिंग यार्ड में किसानों के साथ जो “कळदा” यानी कटौती का खेल चल रहा है, वो अब किसी से छुपा नहीं. आम आदमी पार्टी के किसान नेता और गुजरात किसान सेल के प्रदेश प्रमुख राजू करपड़ा ने इस घोटाले को सार्वजनिक किया और किसानों की आवाज बुलंद की.

राजू करपड़ा के मुताबिक, मार्केटिंग यार्ड में एक अजीब रिवाज है. बोली लगने के बाद व्यापारी किसान से कहता है कि “हमारा जिन (गिन्निंग फैक्ट्री) 10-15 किलोमीटर दूर है, कपास वहीं ले जाओ.” जब किसान अपने खर्च पर कपास वहां पहुंचाता है, तो वहां मौजूद लोग कहते हैं कि कपास की क्वालिटी खराब है और तय दाम से 100-200 रुपये कम दे देते हैं. कई बार 1500 रुपये तय होने पर सिर्फ 1100-1200 ही मिलते हैं. यही खेल “कळदा” कहलाता है.

बोटाद यार्ड में ‘कळदा’ का पर्दाफाश

दो साल पहले किसानों की शिकायतों पर राजू करपड़ा टीम के साथ यार्ड पहुँची थी. उस वक्त यार्ड कुछ घंटों के लिए बंद हुआ, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. अब दस दिन से फिर वही “कळदा” शुरू हो गया. 9 अक्टूबर को राजू करपड़ा ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि 10 अक्टूबर को किसान यार्ड में हाजिर होंगे. इसके बाद APMC अधिकारियों ने मीडिया के सामने कहा कि अब “कळदा” नहीं होगा.

लेकिन किसानों ने मन नहीं माना. राजू करपड़ा हजारों किसानों के साथ यार्ड पहुँचे. मार्केटिंग यार्ड के चैयरमेन ने कहा, “अब से ‘कळदा’ नहीं होगा और तय दाम ही मिलेगा. किसी व्यापारी के खिलाफ शिकायत आई तो दो दिन में लाइसेंस रद्द किया जाएगा.”

केजरीवाल ने किया अन्याय का खुलासा

राजू करपड़ा ने यह लिखित में मांगा, लेकिन यार्ड अध्यक्ष ने देने से इनकार कर दिया. इसके बाद किसानों ने धरना शुरू कर दिया. AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि “गुजरात के मार्केटिंग यार्डों में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है. मेहनत की फसल का सही दाम नहीं मिल रहा.”

गिरफ्तारी के बावजूद किसान आंदोलन जारी

हालांकि, राजू करपड़ा को देर रात 3 बजे गिरफ्तार कर लिया गया. केजरीवाल ने कहा, “भाजपा के राज में अगर कोई किसानों की आवाज़ उठाए, तो उसे जेल भेज दिया जाता है. लेकिन याद रखिए, सच्चाई को जेल में बंद नहीं किया जा सकता. किसानों की लड़ाई रुकने वाली नहीं.” किसानों की मेहनत और हक़ की लड़ाई अब और मजबूत हो चुकी है, और राजू करपड़ा की इस मुहिम ने इसे नई ताक़त दी है.

यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी ने धन-धान्य कृषि और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन योजना का किया शुभारंभ, किसानों को ई-खरीद से त्वरित लाभ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan11 October 2025 - 5:44 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अनिल यादव बने कांग्रेस टैलेंट हंट के सह-कोऑर्डिनेटर, युवाओं के लिए राजनीति में नया अवसर

अनिल यादव बने कांग्रेस टैलेंट हंट के सह-कोऑर्डिनेटर, युवाओं के लिए राजनीति में नया अवसर

11 October 2025 - 5:30 PM
Photo of पंजाब में नशों के खिलाफ बड़ी वारदात: 75 तस्कर गिरफ्तार, 2.2 किलो हेरोइन जब्त

पंजाब में नशों के खिलाफ बड़ी वारदात: 75 तस्कर गिरफ्तार, 2.2 किलो हेरोइन जब्त

11 October 2025 - 3:37 PM
Photo of प्रधानमंत्री मोदी ने धन-धान्य कृषि और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन योजना का किया शुभारंभ, किसानों को ई-खरीद से त्वरित लाभ

प्रधानमंत्री मोदी ने धन-धान्य कृषि और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन योजना का किया शुभारंभ, किसानों को ई-खरीद से त्वरित लाभ

11 October 2025 - 2:06 PM
Photo of Disha Ramlila Moscow Ayodhya 2025: अयोध्या में जगमगाएगा रूस का जज्बा, ‘दिशा रामलीला मॉस्को’ पेश करेगी श्रीराम भक्ति की अमर गाथा

Disha Ramlila Moscow Ayodhya 2025: अयोध्या में जगमगाएगा रूस का जज्बा, ‘दिशा रामलीला मॉस्को’ पेश करेगी श्रीराम भक्ति की अमर गाथा

11 October 2025 - 1:59 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का हर घर में नौकरी वादा और अशोक चौधरी की सच्चाई का बयान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का हर घर में नौकरी वादा और अशोक चौधरी की सच्चाई का बयान

10 October 2025 - 12:46 PM
Photo of पंजाब में रियल एस्टेट को लेकर बड़ा बदलाव…जानें, कैसे सरकार बनाएगी निवेशकों के लिए स्वर्णिम अवसर

पंजाब में रियल एस्टेट को लेकर बड़ा बदलाव…जानें, कैसे सरकार बनाएगी निवेशकों के लिए स्वर्णिम अवसर

10 October 2025 - 12:14 PM
Photo of पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मंत्री मो‍हिंदर भगत ने पैस्को के 47वें स्थापना दिवस पर किए यह बड़े ऐलान

पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मंत्री मो‍हिंदर भगत ने पैस्को के 47वें स्थापना दिवस पर किए यह बड़े ऐलान

10 October 2025 - 11:41 AM
Photo of पंजाब में नशों के खिलाफ युद्ध जारी: 222 दिनों में 32,432 तस्कर गिरफ्तार

पंजाब में नशों के खिलाफ युद्ध जारी: 222 दिनों में 32,432 तस्कर गिरफ्तार

10 October 2025 - 11:11 AM
Photo of राजवीर जवंदा को मुख्यमंत्री की श्रद्धांजलि: एक युग का अंत, एक विरासत की शुरुआत

राजवीर जवंदा को मुख्यमंत्री की श्रद्धांजलि: एक युग का अंत, एक विरासत की शुरुआत

10 October 2025 - 10:44 AM
Photo of UP Legislative Council Election 2026: सपा के पांच सीटों पर उम्मीदवार घोषित, भाजपा और कांग्रेस भी चुनावी जंग में

UP Legislative Council Election 2026: सपा के पांच सीटों पर उम्मीदवार घोषित, भाजपा और कांग्रेस भी चुनावी जंग में

10 October 2025 - 10:23 AM
Back to top button