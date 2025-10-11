Botad Farmer Scam : गुजरात के बोटाद मार्केटिंग यार्ड में किसानों के साथ जो “कळदा” यानी कटौती का खेल चल रहा है, वो अब किसी से छुपा नहीं. आम आदमी पार्टी के किसान नेता और गुजरात किसान सेल के प्रदेश प्रमुख राजू करपड़ा ने इस घोटाले को सार्वजनिक किया और किसानों की आवाज बुलंद की.

राजू करपड़ा के मुताबिक, मार्केटिंग यार्ड में एक अजीब रिवाज है. बोली लगने के बाद व्यापारी किसान से कहता है कि “हमारा जिन (गिन्निंग फैक्ट्री) 10-15 किलोमीटर दूर है, कपास वहीं ले जाओ.” जब किसान अपने खर्च पर कपास वहां पहुंचाता है, तो वहां मौजूद लोग कहते हैं कि कपास की क्वालिटी खराब है और तय दाम से 100-200 रुपये कम दे देते हैं. कई बार 1500 रुपये तय होने पर सिर्फ 1100-1200 ही मिलते हैं. यही खेल “कळदा” कहलाता है.

बोटाद यार्ड में ‘कळदा’ का पर्दाफाश

दो साल पहले किसानों की शिकायतों पर राजू करपड़ा टीम के साथ यार्ड पहुँची थी. उस वक्त यार्ड कुछ घंटों के लिए बंद हुआ, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. अब दस दिन से फिर वही “कळदा” शुरू हो गया. 9 अक्टूबर को राजू करपड़ा ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि 10 अक्टूबर को किसान यार्ड में हाजिर होंगे. इसके बाद APMC अधिकारियों ने मीडिया के सामने कहा कि अब “कळदा” नहीं होगा.

लेकिन किसानों ने मन नहीं माना. राजू करपड़ा हजारों किसानों के साथ यार्ड पहुँचे. मार्केटिंग यार्ड के चैयरमेन ने कहा, “अब से ‘कळदा’ नहीं होगा और तय दाम ही मिलेगा. किसी व्यापारी के खिलाफ शिकायत आई तो दो दिन में लाइसेंस रद्द किया जाएगा.”

केजरीवाल ने किया अन्याय का खुलासा

राजू करपड़ा ने यह लिखित में मांगा, लेकिन यार्ड अध्यक्ष ने देने से इनकार कर दिया. इसके बाद किसानों ने धरना शुरू कर दिया. AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि “गुजरात के मार्केटिंग यार्डों में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है. मेहनत की फसल का सही दाम नहीं मिल रहा.”

गिरफ्तारी के बावजूद किसान आंदोलन जारी

हालांकि, राजू करपड़ा को देर रात 3 बजे गिरफ्तार कर लिया गया. केजरीवाल ने कहा, “भाजपा के राज में अगर कोई किसानों की आवाज़ उठाए, तो उसे जेल भेज दिया जाता है. लेकिन याद रखिए, सच्चाई को जेल में बंद नहीं किया जा सकता. किसानों की लड़ाई रुकने वाली नहीं.” किसानों की मेहनत और हक़ की लड़ाई अब और मजबूत हो चुकी है, और राजू करपड़ा की इस मुहिम ने इसे नई ताक़त दी है.

