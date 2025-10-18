Road Accident : मंगल पांडेय के नामांकन से लौट रहे थे बीजेपी नेता, सड़क हादसे में मौत: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए एक बुरी ख़बर सामने आई है. आज सुबह बीजेपी ने अपने एक सदस्य को सड़क दुर्घटना में खो दिया. जिसका नाम रंजीत कुमार (Ranjeet Kumar) उम्र (52 वर्ष) बताया जा रहा है.

नामांकन के बाद लौट रहे थे रंजित कुमार

जानकारी के मुताबिक, मृतक रंजीत कुमार भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे. जो कि शनिवार को अपनी स्कूटी से पटना लौट रहे थे. शुक्रवार को वे सिवान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के नामांकन में भाग लिया था. जिसके पश्चात वे अपने घर लौट रहे थे.

सुबह चार बजे हुई घटना

इसी दौरान सुबह करीब चार बजे किसी अज्ञात वाहन ने हाजीपुर-छपरा फोरलेन पर दिघवारा थाना क्षेत्र के निजामचक के पास टक्कर मारी. जिसके बाद उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा टकराई, और रंजित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई.

एंबुलेंस ड्राइवर की पड़ी नजर

घटना की जानकारी तब सामने आई, जब उसी मार्ग से जा रहे एक एंबुलेंस ड्राइवर की नज़र सड़क किनारे गिरी मृतक रंजित कुमार की स्कूटी पर पड़ी. इसके बाद एंबुलेंस वाले ने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया.

परिजनों में शोक की लहर

शव की शिनाख्त करने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचित किया जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया. इस घटना की ख़बर मिलने के बाद परिजनों के साथ-साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी शोक की लहर है. यह दुखद ख़बर मिलने के बाद कार्यर्ताओं ने शोक व्यक्त किया और उनके परिजनों को दुखद परिस्थिति से निकलने की कामना की. बता दें कि मृतक रंजीत कुमार सिंह मूल रूप से सिवान जिले के निवासी थे और वर्तमान में पटना के नेहरू नगर, बोरिंग रोड में रहते थे. वे काफी समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रीय थे.

