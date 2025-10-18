Biharराजनीतिराज्य

Bihar Assembly Election 2025: नामांकन की प्रक्रिया खत्म, अभी तक नहीं बनी महागठबंधन की सीट बंटवारे पर सहमति

Amzad Khan18 October 2025 - 12:44 PM
2 minutes read
Bihar Assembly Election 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर नामांकन के दौरान पटना में जुटे महागठबंधन के नेता, सीट बंटवारे पर अब भी संशय।

Bihar Assembly Election 2025 : आगामी बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025)  को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है. चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन भरने का समय शुक्रवार को ख़त्म भी हो गया है, लेकिन एनडीए के खिलाफ लड़ने वाली महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बन पाई है.

6 नवंबर को होगी पहले चरण की वोटिंग

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान 6 नवंबर को किए जाएंगे. जिसके लिए नामांकन करने की प्रक्रिया शुक्रवार को खत्म हो गई है. हालांकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है. लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कशमकश बरकार है.

राहुल गांधी ने की थी लालू यादव से बात

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की राहुल गांधी (Rahul Gandhi) औऱ मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत भी हुई थी. लेकिन, इस दौरान सीट बंटवारे को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ. जिसके बाद खड़गे और राहुल गांधी ने सीधे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से बात की थी. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी.

दरअसल 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में छह नवंबर को 121 सीटों पर मतदान है. जिसके लिए महागठबंधन के सहयोगी दलों ने नामांकन दाख़िल कर दिया है. इस दौरान देखा गया कि महागठबंधन में शामिल राजनीतिक दल आपस में ही लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नाम वापसी की तारीख से पहले महागठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर सहमति बन पाएगी या नहीं या फिर आपस में होगी लड़ाई?

एनडीए ने उतारा सभी सीटों पर प्रत्याशी

वहीं दूसरी ओर एनडीए (NDA) एनडीए में शामिल सभी दलों में सीटों का बंटवारा सभी 243 सीटों पर हो गया है. इसके साथ ही भाजपा, जदयू, लोजपा (रा), हम और रालोमो ने अपनी-अपनी तय सीटों पर प्रत्याशी भी उतार दिए हैं. जानकारी की मुताबिक, भाजपा और जद (यूनाइटेड) जहां बराबर-बराबर 101-101 सीटों पर लड़ेगी. वहीं, अन्य बचे 41 सीटों पर एनडीए में शामिल सहयोगी दल चुनाव लड़ेगी.

यह भी पढ़ें : Bihar Election 2025: सीमांचल की बड़ी मुस्लिम आबादी को नजरअंदाज करके राजनीतिक दलों ने क्यों किया ऐसा छलावा?

