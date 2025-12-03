Uttar Pradesh

आजमगढ़ बस हादसा : महिला की मौत के बाद हंगामा, 40 मिनट जाम में फंसे अखिलेश यादव ने किया वादा

Ajay Yadav3 December 2025 - 9:33 AM
1 minute read
UP News :
आजमगढ़ बस हादसा : महिला की मौत के बाद हंगामा, 40 मिनट जाम में फंसे अखिलेश यादव ने किया वादा

UP News : उत्तर प्रदेस के आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के हरैया चट्टी में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे परिवहन निगम की बस की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आजमगढ़-मऊ मुख्य मार्ग पर शव रखकर सड़क जाम कर दी. इस जाम में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी लगभग 40 मिनट फंसे रहे.

दरअसल, जहानागंज थाना क्षेत्र के ग्राम बस्ती निवासनी 50 वर्षीय लालमुन्नी, जोखन राम की पत्नी, मंगलवार को घर से दवा लेने के लिए हरैया चट्टी बाजार गई थी. तभी सड़क पार करने के दौरान आजमगढ़ से मऊ की तरफ जा रही रोडवेज बस की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई.

ग्रामीणों ने शव ले जाने पर जताया आक्रोश

महिला की मौत के बाद मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली पुलिस शव को ऑटो में लादकर मुहम्मदाबाद ले जाने लगी. इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और करीब दो किलोमीटर तक ऑटो का पीछा कर शव को फिर हरैया चटी वापस लाकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे.

अखिलेश यादव जाम में 40 मिनट फंसे

इसी दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के घर मऊ जनपद घोसी जा रहे. ग्रामीणों के जाम में अखिलेश यादव 40 मिनट तक फंसे रहे. अखिलेश यादव ने जिलाधिकारी आजमगढ़ रविन्द्र कुमार से फोन पर बात कर पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिलाने की बात की. साथ ही मृतका के पति जोखन राम को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद की.

प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची

सांसद घोसी राजीव राय ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें एक लाख रुपए की चेक के रूप में आर्थिक सहायता देंगे. इसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया. घटना स्थल पर जाम की सूचना मिलने पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, जिसमें एसपी सिटी मधुबन सिंह, सीओ सदर आस्था जयसवाल, सीओ सगड़ी और मुबारकपुर, जहानागंज, जीयनपुर, सिधारी सहित पांच थानों की पुलिस मौजूद रही.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav3 December 2025 - 9:33 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of BHU में छात्रों और प्रॉक्टोरियल जवानों के बीच झड़प, परिसर में हंगामा और तोड़फोड़

BHU में छात्रों और प्रॉक्टोरियल जवानों के बीच झड़प, परिसर में हंगामा और तोड़फोड़

3 December 2025 - 10:15 AM
Photo of CM योगी की सुरक्षा में सेंध, सुरक्षा घेरा तोड़ मंच तक पहुंचा युवक

CM योगी की सुरक्षा में सेंध, सुरक्षा घेरा तोड़ मंच तक पहुंचा युवक

2 December 2025 - 7:36 PM
Photo of यूपी में दर्दनाक हादसा, बस में लगी आग 3 यात्री जिंदा जले, 24 घायल

यूपी में दर्दनाक हादसा, बस में लगी आग 3 यात्री जिंदा जले, 24 घायल

2 December 2025 - 10:53 AM
Photo of UP में कफ सिरप तस्करी का पर्दाफाश, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह पर LOC

UP में कफ सिरप तस्करी का पर्दाफाश, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह पर LOC

2 December 2025 - 10:44 AM
Photo of पत्नी ने बनवाया पूर्व सांसद का फर्जी मृत्यु प्रमाण, राज खुलने के बाद हुआ मुकदमा दर्ज

पत्नी ने बनवाया पूर्व सांसद का फर्जी मृत्यु प्रमाण, राज खुलने के बाद हुआ मुकदमा दर्ज

1 December 2025 - 2:07 PM
Photo of Delhi Car Blast : आतंकी डॉ. शाहीन के घर NIA की छापेमारी, पिता-भाई से पूछताछ

Delhi Car Blast : आतंकी डॉ. शाहीन के घर NIA की छापेमारी, पिता-भाई से पूछताछ

1 December 2025 - 12:26 PM
Photo of अखिलेश यादव के बयान ने पुलिस महकमे में मचाई हलचल, एक पुलिस अधिकारी पर साधा निशाना

अखिलेश यादव के बयान ने पुलिस महकमे में मचाई हलचल, एक पुलिस अधिकारी पर साधा निशाना

1 December 2025 - 8:49 AM
Photo of यूपी में सर्दी तेज, पछुआ हवाओं से तापमान में गिरावट शुरू

यूपी में सर्दी तेज, पछुआ हवाओं से तापमान में गिरावट शुरू

1 December 2025 - 8:03 AM
Photo of मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: पहचान संबंधी समस्याओं के कारण 16 जोड़े शादी से वंचित

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: पहचान संबंधी समस्याओं के कारण 16 जोड़े शादी से वंचित

30 November 2025 - 8:20 PM
Photo of बनकटवा में तेंदुए का कहर: मां के बगल में सो रहे डेढ़ वर्षीय बच्चा और नीलगाय बने शिकार

बनकटवा में तेंदुए का कहर: मां के बगल में सो रहे डेढ़ वर्षीय बच्चा और नीलगाय बने शिकार

30 November 2025 - 7:54 PM
Back to top button