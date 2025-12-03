UP News : उत्तर प्रदेस के आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के हरैया चट्टी में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे परिवहन निगम की बस की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आजमगढ़-मऊ मुख्य मार्ग पर शव रखकर सड़क जाम कर दी. इस जाम में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी लगभग 40 मिनट फंसे रहे.

दरअसल, जहानागंज थाना क्षेत्र के ग्राम बस्ती निवासनी 50 वर्षीय लालमुन्नी, जोखन राम की पत्नी, मंगलवार को घर से दवा लेने के लिए हरैया चट्टी बाजार गई थी. तभी सड़क पार करने के दौरान आजमगढ़ से मऊ की तरफ जा रही रोडवेज बस की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई.

ग्रामीणों ने शव ले जाने पर जताया आक्रोश

महिला की मौत के बाद मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली पुलिस शव को ऑटो में लादकर मुहम्मदाबाद ले जाने लगी. इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और करीब दो किलोमीटर तक ऑटो का पीछा कर शव को फिर हरैया चटी वापस लाकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे.

अखिलेश यादव जाम में 40 मिनट फंसे

इसी दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के घर मऊ जनपद घोसी जा रहे. ग्रामीणों के जाम में अखिलेश यादव 40 मिनट तक फंसे रहे. अखिलेश यादव ने जिलाधिकारी आजमगढ़ रविन्द्र कुमार से फोन पर बात कर पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिलाने की बात की. साथ ही मृतका के पति जोखन राम को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद की.

प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची

सांसद घोसी राजीव राय ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें एक लाख रुपए की चेक के रूप में आर्थिक सहायता देंगे. इसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया. घटना स्थल पर जाम की सूचना मिलने पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, जिसमें एसपी सिटी मधुबन सिंह, सीओ सदर आस्था जयसवाल, सीओ सगड़ी और मुबारकपुर, जहानागंज, जीयनपुर, सिधारी सहित पांच थानों की पुलिस मौजूद रही.

