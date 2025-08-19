Asia Cup : एशिया कप के लिए टीम का ऐलान हो गया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया उतरेगी. शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है. पिछली बार भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टी 20 खेला था. उस टीम में शुभमन गिल नहीं थे. अब टीम में शुभमन गिल को वापस लाया गया है. सस्पेंस बना हुआ था कि जसप्रीत बुमराह एशिया कप खेलेंगे या नहीं. जसप्रीत बुमराह एशिया कप खेलेंगे. आपको बता दें कि एशिया कप की शुरुआत नौ सितंबर से होगी. भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला होगा.

भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

