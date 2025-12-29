Punjabराज्य

सेब उत्पादकों के साथ “सीधा विश्वासघात”, स्पीकर संधवां ने क्यों की केंद्र सरकार की आलोचना?

Shanti Kumari29 December 2025 - 11:43 AM
1 minute read
Punjab News

Chandigarh : पंजाब विधानसभा के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवां ने केंद्र सरकार द्वारा न्यूज़ीलैंड के सेबों पर आयात शुल्क को मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सेब उत्पादक किसानों के साथ “सीधा विश्वासघात” है और यह नीति स्वदेशी के नारे के पूरी तरह विपरीत है।

“ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाते हैं ऐसे कदम”

स्पीकर संधवां ने कहा कि केंद्र सरकार के ऐसे कदम ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाते हैं, जहाँ देशी उत्पादकों को कमजोर कर विदेशी व्यापारिक हितों को प्राथमिकता दी जाती थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की नीतियाँ देश की लगभग 5,000 करोड़ रुपये की सेब आधारित अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हैं।

“लाखों किसान परिवारों की रोज़ी-रोटी होगी प्रभावित”

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बागवानी पर निर्भर लाखों किसान परिवारों की रोज़ी-रोटी इस फैसले से प्रभावित होगी। स्पीकर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार घरेलू उत्पादकों की रक्षा करने के अपने वादों को निभाने में असफल रही है।

सरदार संधवां ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करे और देश के किसानों, विशेष रूप से बागवानी से जुड़े उत्पादकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे।

ये भी पढ़ें – बांग्लादेश के हालात पर AIMIM की चेतावनी, ISI-चीन की मौजूदगी पर जताई चिंता

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari29 December 2025 - 11:43 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया सरल, ‘रोशन पंजाब’ से भविष्य-तैयार पावर ग्रिड की नींव

पंजाब में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया सरल, ‘रोशन पंजाब’ से भविष्य-तैयार पावर ग्रिड की नींव

29 December 2025 - 12:14 PM
Photo of टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भयंकर आग : दो डिब्बे जलकर खाक, यात्रियों में अफरा-तफरी

टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भयंकर आग : दो डिब्बे जलकर खाक, यात्रियों में अफरा-तफरी

29 December 2025 - 9:59 AM
Photo of वन स्टॉप सेंटरों ने नवंबर तक 5121 हिंसा पीड़ित महिलाओं को दी मुफ्त मदद

वन स्टॉप सेंटरों ने नवंबर तक 5121 हिंसा पीड़ित महिलाओं को दी मुफ्त मदद

29 December 2025 - 9:27 AM
Photo of ‘नशों के विरुद्ध युद्ध’ : 302वें दिन पंजाब पुलिस ने 97 तस्करों समेत 3 किलो हेरोइन बरामद

‘नशों के विरुद्ध युद्ध’ : 302वें दिन पंजाब पुलिस ने 97 तस्करों समेत 3 किलो हेरोइन बरामद

29 December 2025 - 8:56 AM
Photo of घरेलू हिंसा की शिकार हुई 35 वर्षीय महिला, पति और ननद ने दी दर्दनाक मौत

घरेलू हिंसा की शिकार हुई 35 वर्षीय महिला, पति और ननद ने दी दर्दनाक मौत

28 December 2025 - 8:09 PM
Photo of NHM के तहत बागवानी का पेशा अपनाने पर मिलेगी सब्सिडी – बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत

NHM के तहत बागवानी का पेशा अपनाने पर मिलेगी सब्सिडी – बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत

28 December 2025 - 7:37 PM
Photo of वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा छत्तबीड़ चिड़ियाघर में जानवरों पर दिया जा रहा विशेष ध्यान

वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा छत्तबीड़ चिड़ियाघर में जानवरों पर दिया जा रहा विशेष ध्यान

28 December 2025 - 7:18 PM
Photo of प्रेमी के साथ फरार युवती के साथ गैंगरेप, आरोपी कौन? जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

प्रेमी के साथ फरार युवती के साथ गैंगरेप, आरोपी कौन? जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

28 December 2025 - 4:56 PM
Photo of खरखौदा विकास रैली में हरियाणा CM बने मुख्य अतिथि, किए कई अहम ऐलान

खरखौदा विकास रैली में हरियाणा CM बने मुख्य अतिथि, किए कई अहम ऐलान

28 December 2025 - 4:00 PM
Photo of पंजाब सरकार ने सतर्कता ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी लखबीर सिंह को गंभीर आरोपों में निलंबित किया

पंजाब सरकार ने सतर्कता ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी लखबीर सिंह को गंभीर आरोपों में निलंबित किया

28 December 2025 - 3:27 PM
Back to top button