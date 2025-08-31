फटाफट पढ़ें

UP News : उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव रविवार को आयोध्या दौरे पर पहुंची. इस दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी मंदिर में दर्शन किए. दर्शन के बाद अपर्णा यादव ने कहा, यहां आकर मुझे बहुत खुशी हुई. मैं एक कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या आई थी और इस पावन स्थान के दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं.

हनुमान गढ़ी में दर्शन करने के बाद अपर्णा यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, आज अयोध्या आकर और भगवान के दर्शन कर मुझे बेहद खुशी हुई. मैं यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थी. मेरी कामना है कि जब भी मैं अयोध्या आऊं, मुझे प्रभु के दर्शन का सौभाग्य मिले. मै सभी से आग्रह करती हूं कि वे सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार में योगदान दें.

बिहार के दरभंगा जिले में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की अपर्णा यादव ने अलोचना की है. अपर्णा यादव ने कहा है कि, किसी की मां पर टिप्पणी करना बहुत दुखद बात है. हमारे देश में माताओं की पूजा की जाती है. पीएम की माँ पर टिप्पणी करके ये लोग अपनी ही परवरिश का प्रदर्शन कर रहे हैं.

बता दें कि बिहार में महागठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा चलाई जा रही है जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया. अब इस मामले को लेकर हर तरफ विरोध शुरू हो गया है. हालांकि बिहार पुलिस ने अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है.

उधर, उत्तर प्रदेश की हाथरस लोकसभा सीट से सांसद अनूप प्रधान बाल्मीकि ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, राजनीति में विचारों का टकराव हो सकता है लेकिन किसी के परिवार को निशाना बनाना निंदनीय है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर जो बयान दिए गए हैं. उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. सांसद ने मांग की है कि ऐसे बयान देने वालों की सदस्यता जल्द से जल्द रद्द की जाए.

