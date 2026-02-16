Uttar Pradesh

वाराणसी, अयोध्या के बाद अब आजमगढ़ दीवानी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

Ajay Yadav16 February 2026 - 3:06 PM
2 minutes read
Azamgarh News :
Azamgarh News : वाराणसी और अयोध्या के बाद अब आजमगढ़ की दीवानी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी मिलने के बाद कचहरी में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने के बाद कचहरी परिसर को खाली करवाया गया और तलाशी अभियान शुरू किया गया. मौके पर बम स्क्वाड की टीम मौजूद है और पूरी तरह तलाशी ली जा रही है. फिलहाल अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कचहरी परिसर में बम होने की सूचना मिलते ही न्यायिक कार्यवाही पूरी तरह से ठप हो गई. वकील, मुवक्किल और कर्मचारी सभी को बाहर निकाल दिया गया. पुलिस की टीम ने परिसर की चारो ओर से घेराबंदी कर ली और बम निरोधक दस्ते ने अलग-अलग हिस्सों में तलाशी अभियान चलाया. जांच अभी जारी है और फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है.

अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों को भी इसी तरह बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद वहां परिसर खाली कराए गए थे, लेकिन बाद में यह अफवाह साबित हुई थी. अब पुलिस अफवाह फैलाने वालों की खोज में लगी है और कहा जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद आजमगढ़ पुलिस भी कड़ी कार्रवाई कर सकती है. प्रशासन ने स्थिति को काबू में रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है. अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन जांच तेजी से जारी है. इस घटना के बाद न्यायालय परिसर में मौजूद लोगों में दहशत का माहौल है और कई लोग अपने घर लौट चुके हैं.

न्यायिक परिसरों की सुरक्षा पर उठे सवाल

वहीं, पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें. जांच पूरी होने के बाद ही कचहरी में सामान्य कार्य बहाल किया जाएगा. यह घटना उत्तर प्रदेश में न्यायिक परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से सवाल खड़े कर रही है.

ये भी पढ़ें- Ration Card : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की जगह अब सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे

