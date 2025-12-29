Rampur Accident : उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक ट्रक पलटने से बोलेरो सवार की जान चली गई. यह हादसा नैनीताल हाइवे पर पहाड़ी गेट के पास हुआ, जहां भूसे से भरा ट्रक बोलेरो के ऊपर पलट गया. हादसे में बिजली विभाग के एसडीओ के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के कारण नैनीताल हाइवे पर दो घंटे तक जाम लग गया और ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा. ट्रक को हटाने के बाद ही यातायात सामान्य हुआ.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. क्रेन और जेसीबी की मदद से भूसे से भरे ट्रक को हटाया गया और उसके नीचे दबे बोलेरो और ड्राइवर को बाहर निकाला गया. ड्राइवर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

छोटी लापरवाही ने ले ली जान

हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हुई. वीडियो में एक बोलेरो कार सड़क पार करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है, जबकि भूसे से भरा ट्रक उसी समय आ रहा था. कोई वाहन पूरी तरह अनियंत्रित नहीं था, लेकिन दोनों को पहले निकलने की जल्दी थी. इस दौरान ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया और बोलेरो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी. परिणामस्वरूप ट्रक पहले डिवाइडर से टकराया और फिर बोलेरो के ऊपर पलट गया.

जल्दबाजी बनी जानलेवा

अगर ट्रक ड्राइवर ब्रेक लगा लेता या बोलेरो चालक पहले ट्रक को निकल जाने देता तो शायद यह हादसा आसानी नहीं होता. हालांकि, दोनों ने पहले निकलने की जिद में जबरन ऐसी स्थिति बनाई, जिसमें ट्रक पलट गया और यह घटना बोलेरो ड्राइवर के लिए जानलेवा साबित हुई.

