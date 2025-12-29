Uttar Pradeshक्राइमराज्य

“दुर्घटना से देर भली” कहावत को अपनाते तो शायद बच जाते, बोलेरो पर पलटी ट्रक, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

Shanti Kumari29 December 2025 - 4:30 PM
1 minute read
Rampur Accident

Rampur Accident : उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक ट्रक पलटने से बोलेरो सवार की जान चली गई. यह हादसा नैनीताल हाइवे पर पहाड़ी गेट के पास हुआ, जहां भूसे से भरा ट्रक बोलेरो के ऊपर पलट गया. हादसे में बिजली विभाग के एसडीओ के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के कारण नैनीताल हाइवे पर दो घंटे तक जाम लग गया और ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा. ट्रक को हटाने के बाद ही यातायात सामान्य हुआ.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. क्रेन और जेसीबी की मदद से भूसे से भरे ट्रक को हटाया गया और उसके नीचे दबे बोलेरो और ड्राइवर को बाहर निकाला गया. ड्राइवर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

छोटी लापरवाही ने ले ली जान

हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हुई. वीडियो में एक बोलेरो कार सड़क पार करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है, जबकि भूसे से भरा ट्रक उसी समय आ रहा था. कोई वाहन पूरी तरह अनियंत्रित नहीं था, लेकिन दोनों को पहले निकलने की जल्दी थी. इस दौरान ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया और बोलेरो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी. परिणामस्वरूप ट्रक पहले डिवाइडर से टकराया और फिर बोलेरो के ऊपर पलट गया.

जल्दबाजी बनी जानलेवा

अगर ट्रक ड्राइवर ब्रेक लगा लेता या बोलेरो चालक पहले ट्रक को निकल जाने देता तो शायद यह हादसा आसानी नहीं होता. हालांकि, दोनों ने पहले निकलने की जिद में जबरन ऐसी स्थिति बनाई, जिसमें ट्रक पलट गया और यह घटना बोलेरो ड्राइवर के लिए जानलेवा साबित हुई.

ये भी पढ़ें – उन्नाव रेप केस: आरोपी सेंगर की सजा होने के बाद पीड़ित परिवार की आई प्रतिक्रिया, अब की ये मांग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari29 December 2025 - 4:30 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of चोरी हुआ ईरानी घोड़ा ज़ुल्जना उन्नाव से बरामद, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान

चोरी हुआ ईरानी घोड़ा ज़ुल्जना उन्नाव से बरामद, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान

29 December 2025 - 5:32 PM
Photo of वृंदावन में उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं से यात्रा टालने की अपील, स्थानीय लोग भी परेशान

वृंदावन में उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं से यात्रा टालने की अपील, स्थानीय लोग भी परेशान

29 December 2025 - 3:37 PM
Photo of सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाई, सपा और पीड़ित परिवार ने स्वागत किया

सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाई, सपा और पीड़ित परिवार ने स्वागत किया

29 December 2025 - 3:32 PM
Photo of उन्नाव रेप केस: आरोपी सेंगर की सजा होने के बाद पीड़ित परिवार की आई प्रतिक्रिया, अब की ये मांग

उन्नाव रेप केस: आरोपी सेंगर की सजा होने के बाद पीड़ित परिवार की आई प्रतिक्रिया, अब की ये मांग

29 December 2025 - 3:14 PM
Photo of जेल से बाहर नहीं आएगा कुलदीप सेंगर, SC के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया

जेल से बाहर नहीं आएगा कुलदीप सेंगर, SC के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया

29 December 2025 - 2:26 PM
Photo of पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख रुपये का कैशलेस इलाज, नए चिकित्सा केंद्र और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ

पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख रुपये का कैशलेस इलाज, नए चिकित्सा केंद्र और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ

29 December 2025 - 1:38 PM
Photo of पंजाब में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया सरल, ‘रोशन पंजाब’ से भविष्य-तैयार पावर ग्रिड की नींव

पंजाब में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया सरल, ‘रोशन पंजाब’ से भविष्य-तैयार पावर ग्रिड की नींव

29 December 2025 - 12:14 PM
Photo of सेब उत्पादकों के साथ “सीधा विश्वासघात”, स्पीकर संधवां ने क्यों की केंद्र सरकार की आलोचना?

सेब उत्पादकों के साथ “सीधा विश्वासघात”, स्पीकर संधवां ने क्यों की केंद्र सरकार की आलोचना?

29 December 2025 - 11:43 AM
Photo of टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भयंकर आग : दो डिब्बे जलकर खाक, यात्रियों में अफरा-तफरी

टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भयंकर आग : दो डिब्बे जलकर खाक, यात्रियों में अफरा-तफरी

29 December 2025 - 9:59 AM
Photo of घरेलू हिंसा की शिकार हुई 35 वर्षीय महिला, पति और ननद ने दी दर्दनाक मौत

घरेलू हिंसा की शिकार हुई 35 वर्षीय महिला, पति और ननद ने दी दर्दनाक मौत

28 December 2025 - 8:09 PM
Back to top button