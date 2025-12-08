फटाफट पढ़ें:

CM भगवंत मान दक्षिण कोरिया पहुंचे

सियोल में राजदूत और सिमरन कौर से मिले

सिमरन कौर ने पूरी बातचीत पंजाबी में की

पंजाब-कोरिया निवेश बढ़ाने पर ध्यान

मार्च में बिजनेस समिट, निवेश 1.4 लाख करोड़

CM Bhagwant Mann : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने 10-दिवसीय विदेश दौरे पर दक्षिण कोरिया पहुंचे. सियोल में उन्होंने भारत के राजदूत गौरंगलाल दास से मुलाकात की. इस दौरान सोशल मीडिया पर मशहूर ‘कोरियन पंजाबन’ रिंजी किम उर्फ सिमरन कौर भी चर्चा का विषय बनीं.

सिमरन कौर ने बताया कि उनकी शादी को 18 साल हो चुके हैं और उन्होंने पूरी बातचीत मुख्यमंत्री भगवंत मान से पंजाबी में की, उन्होंने कहा कि उन्हें पंजाबी बोलना उनके ससुराल वालों ने सिखाया, इसलिए उनकी बोली बिल्कुल शुद्ध है. सिमरन और उनके पति सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं, और पंजाब सीएम से उनकी मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा.

पंजाब-कोरिया निवेश बढ़ाने पर CM का फोकस

सीएम भगवंत मान अपने इस दौरे में पंजाब और दक्षिण कोरिया के बीच निवेश बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं. इसके लिए कई बैठकों में उद्योगों को पंजाब में निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई. वहीं, सिमरन कौर अपने यूट्यूब चैनल पर पंजाबी जीवनशैली और पंजाबी परिवार में रहने के अनुभव साझा करती हैं, जिससे विदेशों में पंजाबी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है.

पंजाब सरकार मार्च में बिजनेस समिट करेगी

सीएम भगवंत मान के साथ उद्योगपति संजीव गुप्ता, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और निवेश प्रमोशन टीम भी मौजूद थे. पंजाब सरकार मार्च में प्रोग्रेसिव पंजाब बिजनेस समिट का आयोजिन करेगी, जिसमें देश-विदेश की कंपनियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा.

जापान रोड शो में पंजाब में निवेश रुचि

हाल ही में जापान रोड शो में कई कंपनियों ने पंजाब में निवेश में रुचि दिखाई. सरकार के अनुसार, अब तक 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश सुनिश्चित किया जा चुका है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य को वैश्विक उद्योगों का पसंदीदा स्थान बनाने के लिए सरकार स्थिर नीतियों और तेज फैसलों पर जोर दे रही है.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप