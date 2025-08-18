फटाफट पढ़ें

नूंह पुलिस ने छह साइबर ठग गिरफ्तार किए

ठगी में नटराज पेंसिल कंपनी का नाम लिया

नकली एटीएम कार्ड और सिम बरामद

तीन मामले दर्ज, जांच जारी है

आरोपियों से पूछताछ हो रही है

Work From Home Scam : नूंह पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर पेंसिल कंपनी के नाम पर ठगी करने वाले समेत तीन अलग-अलग मामलों में छह साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि अभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े डिजिटल फुटप्रिंट की जांच अभी बाकी है.

नूंह पुलिस ने धोखाधड़ी से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में छह साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबकि, आरोपी लाखों रुपये की ठगी में शामिल थे. इनके पास से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं.

दो भाइयों सहित तीन गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, पहला मामला तौहीद और वाहिद नाम के दो भाइयों का है, जो नूंह के तिरवाड़ा गांव के रहने वाले हैं. इन पर नटराज पेंसिल कंपनी के लिए वर्क फ्रॉम होम का झूठा वादा कर लोगों को ठगने का आरोप है. इनके पास से दो मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें राजीव सिंह और पूजा देवी के नाम से फर्जी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट मिले हैं. पुलिस ने बताया कि दूसरे मामले में फेरोजपुर धाहर गांव के मोहम्मद तस्लीम को एक अन्य ठगी मामले में गिरफ्तार किया गया है.

नकली बैंक किट और सिम कार्ड बेचने वाले

वहीं, तीसरे मामले में तीन लोगों को नकली बैंक किट, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड बेचने के अवैध कारोबार के लिए गिरफ्तार किया गया है. ये आरोपी साइबर ठगों को यह सामग्री मुहैया करवाते थे. पुलिस ने इनके पास से यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के नकली एटीएम कार्ड, वीआई और एयरटेल के सिम कार्ड, साथ ही रियलमी और वीवो मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

नूंह पुलिस के प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि सभी मामलों में तकनीकी साक्ष्य और डिजिटल फुटप्रिंट की जांच जारी है. उन्होंने कहा, ‘हम आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

