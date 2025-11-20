UP News : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण का विरोध स्थानीय व्यापारियों के लिए भारी पड़ गया. वाराणसी विकास प्राधिकरण की तहरीर पर दालमंडी में चौड़ीकरण कार्य में बाधा डालने के आरोप में 30 अज्ञात और 2 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. हाल ही में व्यापारियों और विभागीय अधिकारियों के बीच नोंकझोंक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा.

महिलाएं और बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल

चौड़ीकरण के विरोध में स्थानीय व्यापारियों के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था. उनका कहना था कि प्रशासन को चौड़ीकरण के लिए कोई और तरीका अपनाना चाहिए था. साथ ही, उन्होंने प्राधिकरण पर मनमाने तरीके से कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया.

30 अज्ञात और 2 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज

वाराणसी विकास प्राधिकरण की तहरीर के आधार पर चौक थाने 30 अज्ञात और 2 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. विभाग का कहना है कि इनके द्वारा सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे, जबकि दालमंडी में सौंदरीकरण और सड़क चौड़ीकरण का कार्य सुगम मार्ग बनाने के लिए किया जा रहा है. माना जा रहा है कि प्रशासन ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया है कि अगर आगे भी कोई सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी.

ध्वस्तीकरण के लिए 187 मकान चिन्हित

मंगलवार को वाराणसी के दालमंडी में VDA,पीडब्ल्यूडी और पुलिस प्रशासन की स्थानीय व्यापारियों के साथ तीखी नोकझोंक की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. इस दौरान महिलाओं ने मकान ध्वस्तीकरण का विरोध भी किया. अब यह देखना बाकी है कि दालमंडी चौड़ीकरण के लिए चिन्हित किए गए 187 मकान पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है. फिलहाल इस मामले में किसी राजनीतिक दल या व्यापारी संगठन की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

