Uttarakhand

Uttarakhand : संस्कृत शिक्षा विभाग के सचिव दीपक कुमार ने की अल्मोड़ा में विकास योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए दिशा – निर्देश

Avinay Mishra21 August 2025 - 6:58 PM
2 minutes read

Uttarakhand : उत्तराखंड शासन में संस्कृत शिक्षा, कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं जनगणना विभाग के सचिव दीपक कुमार ने आज अल्मोड़ा पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ जनपद में संचालित विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं के संबंध में बैठक की. कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में सचिव दीपक कुमार ने योजनाओं के क्रियान्वयन, उपलब्धियों एवं नवाचारी कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए.

उन्होंने जनपद के नवाचारी कार्यों को लेकर जिलाधिकारी की सराहना की और कहा कि जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय के नेतृत्व में जनपद के कई नवाचार हुए हैं. जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित योजनाओं एवं बेस्ट प्रैक्टिस को लेकर हुए कार्यों का प्रस्तुतीकरण दिया. जिलाधिकारी ने सचिव उत्तराखंड शासन को बताया कि जनपद में स्थित महावतार बाबा की गुफा के मार्ग को इको ट्रैक के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है. इस कार्य के लिए जनपद स्तर से ही वित्त पोषण की व्यवस्था भी कर ली गई है.

प्री वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा

उन्होंने बताया कि जागेश्वर के निकट में ऐरावत गुफा को मेडिटेशनल प्वाइंट के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा जटा गंगा ट्रैक को प्री वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने एक एक कर सभी कार्यों का प्रस्तुतीकरण दिया. सचिव दीपक कुमार ने जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जनपद में निरंतर नए नए अभिनव कार्य किए जाएं तथा जनपद के विकास में योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से लगातार किया जाए.

इस बैठक में सचिव दीपक कुमार ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की भी समीक्षा की. मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों को समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इसके अलावा उन्होंने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम की भी समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों को सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत ग्राम भ्रमण आवंटित किए गए हैं, वें रोस्टर के अनुसार उनका भ्रमण करें तथा लोगों की शिकायतों का समाधान करें.

संस्कृत एवं भारत की पुरातन संस्कृति

उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों को गंभीरता से लें. यदि समस्या का समाधान तत्काल अथवा जनपद स्तर पर संभव न हो तो संबंधित पटल तक उसे पहुंचाएं. सचिव दीपक कुमार ने कहा कि संस्कृत एवं भारत की पुरातन संस्कृति को संजोने तथा उसका संरक्षण करने के उद्देश्य से उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में एक – एक संस्कृत ग्राम भी चयनित किया गया है. इन संस्कृत ग्रामों में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने तथा उसका प्रचार किए जाने हेतु कार्य किए जाएंगे.

उन्होंने आगे कहा कि जनपद अल्मोड़ा में ताड़ीखेत विकासखंड के जैंती पांडेकोटा गांव को संस्कृत ग्राम के रूप में चयनित किया गया है. बैठक में अपर जिलाधिकारी श्री सीएस मर्तोलिया, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ नवीन चंद्र तिवारी, उपजिलाधिकारी सदर संजय कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra21 August 2025 - 6:58 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Uttarakhand : स्कूल में छात्र टिफिन में छिपाकर लाया था पिस्टल, शिक्षक पर की फायरिंग

Uttarakhand : स्कूल में छात्र टिफिन में छिपाकर लाया था पिस्टल, शिक्षक पर की फायरिंग

21 August 2025 - 4:45 PM
Photo of उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित

उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित

20 August 2025 - 6:18 PM
Photo of डिमर संस्कृत ग्राम पहुंचे सचिव दीपक कुमार गैरोला, संस्कृत के प्रसार के प्रयासों की सराहना

डिमर संस्कृत ग्राम पहुंचे सचिव दीपक कुमार गैरोला, संस्कृत के प्रसार के प्रयासों की सराहना

18 August 2025 - 10:33 PM
Photo of आपदा के बीच भाईचारे की मिसाल: जब एक बहन ने मुख्यमंत्री धामी को बांधी राखी

आपदा के बीच भाईचारे की मिसाल: जब एक बहन ने मुख्यमंत्री धामी को बांधी राखी

8 August 2025 - 3:07 PM
Photo of धराली में बादल फटने से तबाही! PM मोदी ने खुद संभाली कमान, CM धामी को दिए तुरंत एक्शन के निर्देश

धराली में बादल फटने से तबाही! PM मोदी ने खुद संभाली कमान, CM धामी को दिए तुरंत एक्शन के निर्देश

6 August 2025 - 12:34 PM
Photo of धराली में तबाही! सरकार ने उठाया बड़ा कदम, भेजे करोड़ों रुपए और पुलिस का सैलाब

धराली में तबाही! सरकार ने उठाया बड़ा कदम, भेजे करोड़ों रुपए और पुलिस का सैलाब

6 August 2025 - 8:45 AM
Photo of उत्तरकाशी में बादल फटने से हाहाकार, दर्जनों लापता, PM मोदी ने लिया जायजा

उत्तरकाशी में बादल फटने से हाहाकार, दर्जनों लापता, PM मोदी ने लिया जायजा

5 August 2025 - 5:47 PM
Photo of उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: IAS, PCS और सचिवालय अधिकारियों के विभाग बदले

उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: IAS, PCS और सचिवालय अधिकारियों के विभाग बदले

3 August 2025 - 4:44 PM
Photo of चमोली में भीषण लैंडस्लाइड! काम कर रहे मजदूरों पर गिरा पहाड़, कई मजदूर घायल

चमोली में भीषण लैंडस्लाइड! काम कर रहे मजदूरों पर गिरा पहाड़, कई मजदूर घायल

2 August 2025 - 5:46 PM
Photo of मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ पर फूटा अरविंद केजरीवाल का गुस्सा, जवाबदेही से नहीं भाग सकती सरकार

मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ पर फूटा अरविंद केजरीवाल का गुस्सा, जवाबदेही से नहीं भाग सकती सरकार

27 July 2025 - 3:19 PM
Back to top button