PET Exam 2025 : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा PET 2025 की तैयारियां पूरी कर ली हैं. यह परीक्षा 6 और 7 सितंबर को उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में दो पालियों में आयोजित की जाएगी.

वेबसाईट पर परीक्षा जिला की जानकारी, जल्द जारी किए जाएंगे एडमिट कार्ड

आयोग ने परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. बुधवार को आयोग ने परीक्षा जनपद की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. अभ्यर्थी अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना परीक्षा जिला देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी जानकारी भरनी होगी.

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जानकारी केवल परीक्षा जनपद से जुड़ी है, न कि प्रवेश पत्र से. आयोग ने साफ किया है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए वैध प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा. एडमिट कार्ड जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थियों को समय रहते वेबसाइट और उनके पंजीकृत ईमेल के माध्यम से दी जाएगी. साथ ही, ईमेल पर परीक्षा जनपद और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी भेजा जाएगा.

सफल परीक्षा के लिए आयोग तैयार

इस बार PET 2025 के लिए 25 लाख 32 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछली बार की तरह ही बड़ी संख्या में है. आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि परीक्षा को बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक कराने के लिए सभी जिलों में उचित इंतजाम किए जा रहे हैं. साथ ही, अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें.

