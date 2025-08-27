Uttar Pradeshराज्य

यूपी पीईटी 2025: परीक्षा जनपद जारी, जल्द आएंगे एडमिट कार्ड

Anup Tiwari27 August 2025 - 3:19 PM
1 minute read
PET Exam 2025
यूपी पीईटी 2025

PET Exam 2025 : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा PET 2025 की तैयारियां पूरी कर ली हैं. यह परीक्षा 6 और 7 सितंबर को उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में दो पालियों में आयोजित की जाएगी.

वेबसाईट पर परीक्षा जिला की जानकारी, जल्द जारी किए जाएंगे एडमिट कार्ड

आयोग ने परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. बुधवार को आयोग ने परीक्षा जनपद की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. अभ्यर्थी अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना परीक्षा जिला देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी जानकारी भरनी होगी.

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जानकारी केवल परीक्षा जनपद से जुड़ी है, न कि प्रवेश पत्र से. आयोग ने साफ किया है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए वैध प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा. एडमिट कार्ड जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थियों को समय रहते वेबसाइट और उनके पंजीकृत ईमेल के माध्यम से दी जाएगी. साथ ही, ईमेल पर परीक्षा जनपद और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी भेजा जाएगा.

सफल परीक्षा के लिए आयोग तैयार

इस बार PET 2025 के लिए 25 लाख 32 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछली बार की तरह ही बड़ी संख्या में है. आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि परीक्षा को बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक कराने के लिए सभी जिलों में उचित इंतजाम किए जा रहे हैं. साथ ही, अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें.

यह भी पढ़ें : Lucknow : KGMU की नई गाइडलाइन, ड्यूटी के दौरान महिला नर्सिंग नेल पॉलिश और मेकअप नहीं कर पाएंगी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari27 August 2025 - 3:19 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of धर्म में नहीं विवाद, चाहिए संवाद: धीरेंद्र शास्त्री की संतों को लेकर अपील

धर्म में नहीं विवाद, चाहिए संवाद: धीरेंद्र शास्त्री की संतों को लेकर अपील

27 August 2025 - 4:06 PM
Photo of पंजाब बाढ़ अलर्ट: रावी नदी में उफान, कई गांव जलमग्न, सरकार ने शुरू किया युद्धस्तरीय बचाव अभियान

पंजाब बाढ़ अलर्ट: रावी नदी में उफान, कई गांव जलमग्न, सरकार ने शुरू किया युद्धस्तरीय बचाव अभियान

27 August 2025 - 3:03 PM
Photo of Lucknow : KGMU की नई गाइडलाइन, ड्यूटी के दौरान महिला नर्सिंग नेल पॉलिश और मेकअप नहीं कर पाएंगी

Lucknow : KGMU की नई गाइडलाइन, ड्यूटी के दौरान महिला नर्सिंग नेल पॉलिश और मेकअप नहीं कर पाएंगी

27 August 2025 - 2:44 PM
Photo of राजिंद्रा अस्पताल में भयानक दृश्य: कुत्ते के साथ मिला नवजात का सिर, स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत जांच के आदेश दिए

राजिंद्रा अस्पताल में भयानक दृश्य: कुत्ते के साथ मिला नवजात का सिर, स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत जांच के आदेश दिए

27 August 2025 - 12:58 PM
Photo of सिर्फ 7 साल के बच्चे की जुबानी में खुला सच: कैसे ससुराल वालों ने निक्की को जिंदा जलाकर मौत के मुंह में धकेला

सिर्फ 7 साल के बच्चे की जुबानी में खुला सच: कैसे ससुराल वालों ने निक्की को जिंदा जलाकर मौत के मुंह में धकेला

27 August 2025 - 11:51 AM
Photo of पंजाब पुलिस की बड़ी सफलता: CM भगवंत मान के अभियान में 4 गैंगस्टर गिरफ्तार, कत्ल की साजिश नाकाम

पंजाब पुलिस की बड़ी सफलता: CM भगवंत मान के अभियान में 4 गैंगस्टर गिरफ्तार, कत्ल की साजिश नाकाम

27 August 2025 - 10:15 AM
Photo of सीमा पार से हथियारों की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़, 5 ग्लॉक पिस्तौल सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार

सीमा पार से हथियारों की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़, 5 ग्लॉक पिस्तौल सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार

26 August 2025 - 11:00 PM
Photo of तमिलनाडु पहुंचे CM भगवंत मान, मुख्यमंत्री स्टालिन को जमकर सराहा, पंजाब सरकार की उपलब्धियों को गिनाया

तमिलनाडु पहुंचे CM भगवंत मान, मुख्यमंत्री स्टालिन को जमकर सराहा, पंजाब सरकार की उपलब्धियों को गिनाया

26 August 2025 - 10:23 PM
Photo of पंजाब अनुसूचित जाति आयोग की 26वीं बैठक 28 अगस्त को, पाँच वर्षों बाद होगी बैठक

पंजाब अनुसूचित जाति आयोग की 26वीं बैठक 28 अगस्त को, पाँच वर्षों बाद होगी बैठक

26 August 2025 - 9:54 PM
Photo of CM योगी आदित्यनाथ ने रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ किया, युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने का संकल्प

CM योगी आदित्यनाथ ने रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ किया, युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने का संकल्प

26 August 2025 - 9:22 PM
Back to top button