Lucknow : KGMU की नई गाइडलाइन, ड्यूटी के दौरान महिला नर्सिंग नेल पॉलिश और मेकअप नहीं कर पाएंगी

Avinay Mishra27 August 2025 - 2:44 PM
Lucknow : लखनऊ में किंग जॉर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने नई गाइडलाइन लागू की है. नर्सिंग पेशे को और अधिक अनुशासित पेशेवर बनाने के लिए यह गाइडलाइन लागू की गई है. महिला नर्सिंग अफसर ड्यूटी के समय नेल पॉलिश लगाने को लेकर पाबंदी है. नर्सिंग अफसरों पर महंगे गहने पहनने पर भी रोक लगाई गई है. बताते चलें कि इस फैसले का उद्देश्य है कि रोगियों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए.

ऐसे में इस गाइडलाइन के बाद KGMU उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल संस्थान बन गया है, जिसने औपचारिक रूप से नर्सिंग मैनुअल लागू किया है. KGMU के इस मैनुअल की बात करें तो नर्सिंग अफसरों के अधिकारों, कर्तव्यों, समय काम को बताया गया है. नर्सिंग अफसरों के पहनावे और स्वच्छता को भी ध्यान में रखा गया है.

सोने – चांदी या अन्य गहनों पर रोक

इस यूनिवर्सिटी के मैनुअल के मुताबिक अब ड्यूटी के समय महिला नर्सिंग नेल पॉलिश या अत्यधिक मेकअप नहीं कर पाएंगी, वहीं सोने – चांदी या अन्य गहनों पर रोक है. इसके उद्देश्य की बात करें तो मरीजों को संक्रमण के खतरे से बचाना और साफ सुथरा माहौल रखाना है.

दरअसल, KGMU प्रशासन के मुताबिक, इस गाइडनाइन से नर्सिंग स्टाफ अनुशासित बनेगा. जो मैनुअल स्टाफ का कार्यभार है. वो भी संतुलित होगा. यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई होगी. नर्सिंग अफसरों को समय पर ड्यूटी पहुंचना अनिवार्य है. अगर नर्सिंग स्टाफ को छुट्टी लेनी है. उसके लिए अलग से प्रक्रिया निर्धारित की गई है.

