Uttar Pradeshराज्य

यूपी कैबिनेट ने शिक्षामित्रों-अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया, बस अड्डे और युवा योजनाओं को भी मंजूरी

Shanti Kumari7 April 2026 - 7:56 PM
1 minute read
Up Cabinet

UP News : उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मंगलवार को 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था, परिवहन सुविधाएं और युवा सशक्तिकरण योजनाओं को नया impulso मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय दोगुना

कैबिनेट बैठक में 1.43 लाख शिक्षामित्रों और 24 हजार अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को लगभग दोगुना करने का निर्णय लिया गया। 2017 में 10 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित शिक्षामित्रों का वेतन अब 18 हजार रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये किया गया है। यह वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी और मई में भुगतान में दिखाई देगी।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इससे शिक्षामित्रों पर 1,138.12 करोड़ रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों पर 217.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। यह कदम न केवल शिक्षकों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा, बल्कि शिक्षा प्रणाली को भी मजबूत करेगा।

परिवहन और बुनियादी ढांचा में निवेश

यूपी सरकार ने 52 जिलों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत आधुनिक बस अड्डों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इससे राज्य में सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने में मदद मिलेगी।

सांस्कृतिक और युवा सशक्तिकरण पहल

कैबिनेट ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर, संत रविदास, कबीर, ज्योतिबा फुले, महर्षि वाल्मीकि और अन्य महापुरुषों की मूर्तियों के सौंदर्यीकरण को भी मंजूरी दी। साथ ही, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को निःशुल्क वितरण के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

शिक्षा और सामाजिक सुधार में बड़ा कदम

यह निर्णय राज्य सरकार की शिक्षा और सामाजिक विकास पर ध्यान देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि से शिक्षा की गुणवत्ता और कर्मचारियों की संतुष्टि दोनों बढ़ेंगी।

ये भी पढ़ें – ईरान पर अमेरिका के हवाई हमले, खर्ग और काशान में टारगेट किए गए करीब 50 ठिकाने

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari7 April 2026 - 7:56 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of कर्नाटक राजमार्गों पर ईवी चार्जिंग नेटवर्क को मिलेगा बड़ा विस्तार, हर 60-70 किमी. पर मिलेगा चार्जिंग स्टेशन

कर्नाटक राजमार्गों पर ईवी चार्जिंग नेटवर्क को मिलेगा बड़ा विस्तार, हर 60-70 किमी. पर मिलेगा चार्जिंग स्टेशन

7 April 2026 - 5:41 PM
Photo of अकालियों ने पंजाब को लूटने की आदत नहीं छोड़ी, रैली में बिजली चोरी करते पकड़े गए नेता : CM मान

अकालियों ने पंजाब को लूटने की आदत नहीं छोड़ी, रैली में बिजली चोरी करते पकड़े गए नेता : CM मान

7 April 2026 - 4:50 PM
Photo of जब तक ‘आप’ सरकार सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती रहेगी: CM मान

जब तक ‘आप’ सरकार सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती रहेगी: CM मान

7 April 2026 - 3:45 PM
Photo of छत्तीसगढ़ CM साय ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पेश की बस्तर विकास का ब्लूप्रिंट

छत्तीसगढ़ CM साय ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पेश की बस्तर विकास का ब्लूप्रिंट

7 April 2026 - 3:35 PM
Photo of गोवा में सड़क हादसा: तेज कार ने बाइक को मारी टक्कर, 23 साल की महिला की मौत

गोवा में सड़क हादसा: तेज कार ने बाइक को मारी टक्कर, 23 साल की महिला की मौत

7 April 2026 - 2:52 PM
Photo of सूरत में पकड़ी गई नकली पनीर फैक्ट्री, 1401 किलो सामान जब्त

सूरत में पकड़ी गई नकली पनीर फैक्ट्री, 1401 किलो सामान जब्त

7 April 2026 - 2:46 PM
Photo of लालकुर्ती में सेना की वर्दी बेचते दुकानदार गिरफ्तार, हिरासत में दुकानदार

लालकुर्ती में सेना की वर्दी बेचते दुकानदार गिरफ्तार, हिरासत में दुकानदार

7 April 2026 - 2:22 PM
Photo of करनाल जेल में बंद हवालाती की इलाज के दौरान मौत, 10 अप्रैल को थी अगली पेशी

करनाल जेल में बंद हवालाती की इलाज के दौरान मौत, 10 अप्रैल को थी अगली पेशी

7 April 2026 - 1:43 PM
Photo of सलूम्बर जिले में पांच दिन में पांच नाबालिग बच्चों की मौत, इलाके में भय का माहौल

सलूम्बर जिले में पांच दिन में पांच नाबालिग बच्चों की मौत, इलाके में भय का माहौल

7 April 2026 - 1:18 PM
Photo of ISI समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल सहित तीन गिरफ्तार

ISI समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल सहित तीन गिरफ्तार

7 April 2026 - 12:45 PM
Back to top button