मणिमहेश यात्रा में परेशानी, खराब मौसम और टूटे रास्तों से बढ़ी मुश्किल, 7 की मौत, कई लापता

Ajay Yadav29 August 2025 - 10:41 AM
Himachal Pradesh :
मणिमहेश यात्रा में परेशानी, खराब मौसम और टूटे रास्तों से बढ़ी मुश्किल, 7 की मौत, कई लापता

  • मणिमहेश यात्रा में खराब मौसम ने मचाई तबाही
  • अब तक 7 की मौत, 8 घायल और 9 लापता
  • श्रद्धालु दुर्गम रास्तों और नेटवर्क संकट में फंसे
  • भरमौर-चंबा हाईवे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ
  • बिजली-पानी और संपर्क सुविधा भी ठप पड़ी

Himachal Pradesh : मणिमहेश यात्रा के दौरान खराब मौसम और टूटी सड़कों ने श्रद्धालुओं को मुश्किल में डाल दिया है. खराब रास्ते और नेटवर्क समस्याओं के कारण हजारों लोग फंसे हैं, वहीं कुछ की मौत की भी खबरें मिली हैं. हालात ऐसे हैं कि राहत कार्य और परिवार से संपर्क करना मुश्किल हो गया है.

हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर गांव में पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान मौसमी कहर बरपा है. यहां मणिमहेश यात्रा के दौरान सात लोगों की मौत हो गई है आठ लोग घायल हैं. वहीं, नौ लोगों के लापता होने की खबर है.

चंबा से मणिमहेश तक रास्ता कठिन और लंबा

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर गांव में पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान अचानक आए मौसम के कहर से सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल और नौ अभी लापता हैं. चंबा से भरमौर कराब की दूरी 62 किलोमीटर है, जो पठानकोट-चंबा-भरमौर नेशनल हाइवे के मार्ग से तय की जाती है. इसके बाद, भरमौर से मणिमहेश कैलाश के लिए हडसर तक 13 किलोमीटर की छोटी सड़क है. हडसर से मणिमहेश कैलाश पर्वत और पवित्र झील तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर की कठिन और एकतरफा रास्ता है.

कई श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी

मणिमहेश झील तक पहुंचने के लिए धनछो, सुन्दरासी, गौरीकुंड जैसे दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता हैं. इन्हीं कठिन ट्रैक मार्गों पर कई श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है. वर्तमान में हजारों श्रद्धालु भरमौर और आसपास के क्षेत्रों में फंसे हुए हैं. इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा न होने के कारण लोगों से संपर्क करना संभव नहीं हो रहा है.

नेशनल हाइवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त

गौरतलब है कि भरमौर से चंबा के बीच का नेशनल हाइवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है. यात्री न केवल रास्तों की दुश्वारियों से जूझ रहे हैं, बल्कि बिजली और पानी जैसा बुनियादी सुविधाओं की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है. चंबा तक पहुंचने के लिए लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि लापता यात्रियों की संख्या और बढ़ सकती है. नेटवर्क न होने के चलते संपर्क मुश्किल हो रहा है.

