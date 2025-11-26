Uttar Pradesh

लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा : शादी समारोह से लौट रही कार शारदा सायफन में गिरी, पांच की मौत

Lakhimpur Kheri Accident :
फटाफट पढ़ें:

  • लखीमपुर खीरी में कार नदी में गिर गई
  • कार में सवार पांच लोगों की मौत
  • चालक गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती
  • शव पोस्टमार्टम के लिए लखीमपुर भेजे
  • कार अनियंत्रित होने को मुख्य कारण माना

Lakhimpur Kheri Accident : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में मंगलवार आधी रात के बाद एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई. इस हादसे में कार में सवार छह लोगों में से पांच की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पढ़ुआ थाना क्षेत्र के गिरजापुरी बैराज के पास, शादी समारोह से लौट रही ऑल्टो कार मंगलवार देर रात शारदा सायफन में अनियंत्रित होकर जा गिरी. हादसे में कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक को गंभीर हालत में बचा लिया गया. यह हादसा रात करीब 12 बजे हुआ. थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने बताया कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण वाहन पर नियंत्रण खो गया.

शव पोस्टमार्टम के लिए लखीमपुर भेजे गए

सूचना मिलते ही पढुआ थाना प्रभारी अभिषेक सिंह अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान चलाया. कार चालक बबलू पुत्र राजेश निवासी गिरजापुरी थाना सुजौली जनपद बहराइच को पुलिस ने बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए भेजा, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. जबकि कार में सवार अन्य पांच लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई. पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए लखीमपुर भेज दिया है.

पुलिस कर रही गहन जांच

इस दर्दनाक हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. प्रारंभिक तौर पर कार के अनियंत्रित होने को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजहों की पड़ताल की जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है.

