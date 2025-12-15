विदेश

सिडनी में यहूदी आयोजन पर गोलीबारी: 16 की मौत, बाप-बेटे पर हमला करने का आरोप

Ajay Yadav15 December 2025 - 10:41 AM
2 minutes read
Sydney Bondi Beach Shooting :
सिडनी में यहूदी आयोजन पर गोलीबारी: 16 की मौत, बाप-बेटे पर हमला करने का आरोप

फटाफट पढ़ें:

  • सिडनी गोलीबारी में 16 लोगों की मौत हुई
  • हनुक्का आयोजन के दौरान यह हमला हुआ
  • बाप-बेटे पर हमले का आरोप सामने आया
  • पिता की मौत, बेटा पुलिस हिरासत में
  • मां ने बेटे को निर्दोष बताया है

Sydney Bondi Beach Shooting : ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुई गोलीबारी में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है. रविवार 14 दिसंबर को हुए हमले में लगभग 42 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह हमला यहूदी पर्व हनुक्का के आयोजन के दौरान किया गया. इस हमले को बाप और बेटे ने मिलकर अंजाम दिया. हमलावरों की पहचान साजिद अकरम और नवीद अकरम के रूप में हुई है. हमले के बाद हमलावर की मां का बयान सामने आया है.

न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने इस हमले को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे बड़ा यहूदी-विरोधी हमला बताया है. हमले के मुख्य आरोपी, 50 वर्षीय साजिद अकरम की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि उसका 24 वर्षीय बेटा, नवीद अकरम, पुलिस की हिरासत में है. ‘टेलीग्राफ’ की रिपोर्ट के अनुसार उसकी मां वेरेना अकरम ने कहा, ‘मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा हमला किया. मेरा बेटा बहुत अच्छा है, न शराब पीता है और न ही धूम्रपान करता है. वह कभी गलत संगत में भी नहीं रहा.’

पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच

वहीं, ऑस्ट्रेलिया में एक इस्लामिक सेंटर के सोशल मीडिया पोस्ट से जानकारी मिली है कि नवीद ने 2022 में धार्मिक पढ़ाई पूरी की थी. अल-मुराद इस्लामिक इंस्टीट्यूट के प्रमुख एडम इस्माइल ने मीडिया के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया. ‘डेली मेल’ की रिपोर्ट के अनुसार, हमले के बाद पुलिस आरोपी के घर छानबीन के लिए गई, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को घेर कर जांच रोकने की भी कोशिश की. ऑस्ट्रेलियाई जांच एजेंसियां इस आतंकी हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं. क्योंकि हमलावर मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला था.

मछली पकड़ने जाने की बात कहकर घर से निकले

मीडिया से बातचीत में नवीद की मां वेरेना ने बताया कि उसका बेटा, राजमिस्त्री का काम करता था, लेकिन हाल ही में वह बेरोजगार था. नवीद के पिता फल बेचने का काम करते हैं, उन्होंने कहा कि बाप और बेटे ने आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले घर वालों से यह कहकर बाहर निकले कि वे मछली पकड़ने जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- नितिन नवीन बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार सरकार में हैं मंत्री

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 December 2025 - 10:41 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10 की मौत, बॉन्डी बीच पर मना रहे थे त्योहार

ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10 की मौत, बॉन्डी बीच पर मना रहे थे त्योहार

14 December 2025 - 3:18 PM
Photo of बांग्लादेश चुनाव से पहले सुरक्षा बढ़ाई, जुलाई विद्रोह के नेताओं को विशेष सुरक्षा और ऑपरेशन डेविल हंट 2 शुरू

बांग्लादेश चुनाव से पहले सुरक्षा बढ़ाई, जुलाई विद्रोह के नेताओं को विशेष सुरक्षा और ऑपरेशन डेविल हंट 2 शुरू

14 December 2025 - 2:53 PM
Photo of Bangladesh Fire : 12 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की 18 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

Bangladesh Fire : 12 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की 18 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

13 December 2025 - 7:40 PM
Photo of अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी, रूस-यूक्रेन युद्ध बनेगा वर्ल्ड वॉर-3 की वजह

अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी, रूस-यूक्रेन युद्ध बनेगा वर्ल्ड वॉर-3 की वजह

12 December 2025 - 5:07 PM
Photo of Earthquake : भूकंप के तेज झटकों से हिली धरती, 6.7 की रही तीव्रता, सुनामी का अलर्ट जारी

Earthquake : भूकंप के तेज झटकों से हिली धरती, 6.7 की रही तीव्रता, सुनामी का अलर्ट जारी

12 December 2025 - 1:04 PM
Photo of Earthquake : जापान की ‘महाभूकंप’ को लेकर चेतावनी, क्या भारत-रूस पर भी होगा असर

Earthquake : जापान की ‘महाभूकंप’ को लेकर चेतावनी, क्या भारत-रूस पर भी होगा असर

11 December 2025 - 4:31 PM
Photo of फ्लोरिडा में विमान हाईवे पर क्रैश, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कार से टकराया

फ्लोरिडा में विमान हाईवे पर क्रैश, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कार से टकराया

10 December 2025 - 12:51 PM
Photo of पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर बढ़ा तनाव, दोनों सेनाओं में हुई फायरिंग

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर बढ़ा तनाव, दोनों सेनाओं में हुई फायरिंग

6 December 2025 - 2:02 PM
Photo of Putin In India : Putin ने दिया PM Modi को रूस आने का न्योता, ध्रुव तारा है भारत-रूस की दोस्ती

Putin In India : Putin ने दिया PM Modi को रूस आने का न्योता, ध्रुव तारा है भारत-रूस की दोस्ती

5 December 2025 - 6:12 PM
Photo of India Russia Relations : भारत-रूस में हुए 7 समझौते, कामगारों का रूस जाना आसान, बिना रुकावट होगी तेल सप्लाई

India Russia Relations : भारत-रूस में हुए 7 समझौते, कामगारों का रूस जाना आसान, बिना रुकावट होगी तेल सप्लाई

5 December 2025 - 5:15 PM
Back to top button