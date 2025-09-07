फटाफट पढ़ें

Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने जानकारी दी कि देवी वाला रोड कोटकपूरा 8 एमएलडी एसटीपी से गांव देवी वाला की ड्रेन तक सीवरेज का काम जल्द ही शुरू किया जा रहा है. इस परियोजना पर पंजाब सरकार की ओर से 18 करोड़ 32 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए इस प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान दिया गया है. इस कार्य के लिए 18 करोड़ 32 लाख रुपये की टेंडर जारी किया गया है, जो 8 अक्तूबर को खोला जाएगा और इसके तुरंत बाद इस परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा. इसके पूरा होने से इस क्षेत्र की सीवरेज समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा.

फरीदकोट की उपायुक्त पुनमदीप कौर ने कहा कि देवी वाला रोड कोटकपूरा क्षेत्र की स्लज कैरियर (खुला नाला) बहुत पुराना हो चुका था, जिसके चलते जगह-जगह से लीकेज होता था और बरसात के मौसम में यहां सीवरेज की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती थी. इस लगातार बनी रहने वाली समस्या के कारण स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था.



इसके अलावा, सीवरेज बोर्ड के एसडीओ बी.एस. गिल ने बताया कि देवी वाला रोड कोटकपूरा 8 एमएलडी एसटीपी से लेकर गांव देवी वाला की ड्रेन तक सीवरेज पाइप बिछाई जाएगी, जिसकी लंबाई 5150 मीटर होगी.

