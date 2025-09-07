Punjab

देवी वाला रोड कोटकपूरा की सीवरेज समस्या का स्थायी समाधान होगा : स्पीकर कुलतार सिंह संधवां

Ajay Yadav7 September 2025 - 3:42 PM
1 minute read
Punjab News :
देवी वाला रोड कोटकपूरा की सीवरेज समस्या का स्थायी समाधान होगा : स्पीकर कुलतार सिंह संधवां

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब ने देवी वाला रोड सीवरेज काम शुरू किया
  • इस प्रोजेक्ट पर 18 करोड़ 32 लाख रुपये खर्च होंगे
  • टेंडर 8 अक्टूबर को खोल कर काम शुरू होगा
  • पुरानी नाली में बार-बार लीकेज की समस्या थी
  • 5150 मीटर पाइप बिछाकर समाधान मिलेगा

Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने जानकारी दी कि देवी वाला रोड कोटकपूरा 8 एमएलडी एसटीपी से गांव देवी वाला की ड्रेन तक सीवरेज का काम जल्द ही शुरू किया जा रहा है. इस परियोजना पर पंजाब सरकार की ओर से 18 करोड़ 32 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए इस प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान दिया गया है. इस कार्य के लिए 18 करोड़ 32 लाख रुपये की टेंडर जारी किया गया है, जो 8 अक्तूबर को खोला जाएगा और इसके तुरंत बाद इस परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा. इसके पूरा होने से इस क्षेत्र की सीवरेज समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा.

5150 मीटर पाइप बिछाकर समाधान मिलेगा

फरीदकोट की उपायुक्त पुनमदीप कौर ने कहा कि देवी वाला रोड कोटकपूरा क्षेत्र की स्लज कैरियर (खुला नाला) बहुत पुराना हो चुका था, जिसके चलते जगह-जगह से लीकेज होता था और बरसात के मौसम में यहां सीवरेज की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती थी. इस लगातार बनी रहने वाली समस्या के कारण स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था.

इसके अलावा, सीवरेज बोर्ड के एसडीओ बी.एस. गिल ने बताया कि देवी वाला रोड कोटकपूरा 8 एमएलडी एसटीपी से लेकर गांव देवी वाला की ड्रेन तक सीवरेज पाइप बिछाई जाएगी, जिसकी लंबाई 5150 मीटर होगी.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू होगा ‘वर्टिकल सिस्टम’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav7 September 2025 - 3:42 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पैस्को कर्मचारियों ने बाढ़ राहत के लिए 5 लाख दान दिए, मंत्री मोहिंद्र भगत ने की सराहना

पैस्को कर्मचारियों ने बाढ़ राहत के लिए 5 लाख दान दिए, मंत्री मोहिंद्र भगत ने की सराहना

7 September 2025 - 4:04 PM
Photo of बाढ़ में जान-माल के रक्षक बने कैबिनेट मंत्री, सतलुज के किनारे पक्के करने के लिए आगे आकर संभाली कमान

बाढ़ में जान-माल के रक्षक बने कैबिनेट मंत्री, सतलुज के किनारे पक्के करने के लिए आगे आकर संभाली कमान

7 September 2025 - 3:22 PM
Photo of पीएम मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर का करेंगे दौरा, सोनू सूद भी राहत कार्यों में जुटे

पीएम मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर का करेंगे दौरा, सोनू सूद भी राहत कार्यों में जुटे

7 September 2025 - 11:33 AM
Photo of मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नंगल के ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर को बाढ़ से बचाने के लिए संभाली कमान

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नंगल के ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर को बाढ़ से बचाने के लिए संभाली कमान

6 September 2025 - 8:48 PM
Photo of पंजाब के मंत्रियों ने संभाली कमान, सतलुज के बांधों को मजबूत करने के लिए युद्धस्तर पर मोर्चा संभाला

पंजाब के मंत्रियों ने संभाली कमान, सतलुज के बांधों को मजबूत करने के लिए युद्धस्तर पर मोर्चा संभाला

6 September 2025 - 8:11 PM
Photo of AAP नेताओं ने डेरा बाबा नानक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा: केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सरकार से राहत पैकेज जारी करने की अपील

AAP नेताओं ने डेरा बाबा नानक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा: केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सरकार से राहत पैकेज जारी करने की अपील

6 September 2025 - 5:53 PM
Photo of पंजाब बाढ़ राहत: हर जिले को मिला ईंधन और गैस सप्लाई का कोटा

पंजाब बाढ़ राहत: हर जिले को मिला ईंधन और गैस सप्लाई का कोटा

6 September 2025 - 4:30 PM
Photo of बाढ़ संकट के बीच बुजुर्गों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित कर रही है पंजाब सरकार

बाढ़ संकट के बीच बुजुर्गों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित कर रही है पंजाब सरकार

6 September 2025 - 3:06 PM
Photo of पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित गांवों में बचाव-राहत के लिए गजटेड अधिकारी तैनात करने के दिए आदेश

पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित गांवों में बचाव-राहत के लिए गजटेड अधिकारी तैनात करने के दिए आदेश

6 September 2025 - 1:17 PM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वतखोरी में निजी व्यक्ति को किया गिरफ्तार, क्लर्क पर भी मामला दर्ज

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वतखोरी में निजी व्यक्ति को किया गिरफ्तार, क्लर्क पर भी मामला दर्ज

6 September 2025 - 12:40 PM
Back to top button