Agra Air Quality : दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में भी हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। प्रदूषित हवा से लोगों को सांस लेने के साथ अन्य कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा खबर उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 तक पहुंच गया है। प्रदूषित हवा के कारण बीमार हो रहे लोगों को अस्पताल तक ले जाने की नौबत आ गई है।

इन रोगियों को हो रही काफी परेशानी

दरअसल, वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओज़ोन की मात्रा बढ़ गई है। जिसके कारण अस्थमा, हृदय रोग और मधुमेह से पीड़ित मरीजों को सांस फूलने, बेचैनी और घबराहट जैसी समस्याएं हो रही हैं। शहर में चल रहे निर्माण कार्य, वाहनों के जाम और कूड़ा जलाना प्रदूषण का मुख्य कारण हैं। संजय प्लेस में ओज़ोन का स्तर 78 और सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर 17 दर्ज किया गया, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर कई क्षेत्रों में 50 से अधिक था।

स्वास्थ्य पर असर

एसएन मेडिकल कॉलेज के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के डॉ. संतोष कुमार ने बताया कि प्रदूषण और सर्दी के कारण अस्थमा, टीबी और अन्य सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की सांस फूल रही है। गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है।

फिजीशियन डॉ. मनीष बंसल ने कहा कि हृदय रोग और मधुमेह वाले मरीज बेचैनी और घबराहट महसूस कर रहे हैं। ऐसे मरीजों की दवा बढ़ानी पड़ रही है और सुबह-शाम घर में रहने की सलाह दी जा रही है।

शहर में प्रदूषण का हाल

रात 10 बजे सबसे अधिक AQI शास्त्रीपुरम में 196 दर्ज किया गया। सेक्टर तीन बी आवास विकास कॉलोनी में AQI 195 था, जबकि रोहता में सबसे कम AQI 150 दर्ज किया गया।

विशेषज्ञों की सलाह और सुरक्षा उपाय

सुबह और रात में सांस संबंधी रोग, हृदय और मधुमेह मरीज टहलने न जाएं, केवल धूप में ही बाहर निकलें।

ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों से बचें और आवश्यक होने पर सांस रोगी मास्क का इस्तेमाल करें।

करें। गर्म कपड़े पहनें और सर्दी से बचाव करें।

पौष्टिक आहार और शरीर को गर्माहट देने वाले खाद्य पदार्थ लें।

ठंडा पानी न पिएं, गुनगुना पानी ही पिएं।

विशेषज्ञों ने शहरवासियों को सलाह दी कि वे प्रदूषण और सर्दी के बढ़ते स्तर के बीच विशेष सावधानी बरतें और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।

यह भी पढ़ें नीतीश कुमार सिर्फ चेहरा, बीजेपी के इशारे पर चलेगी राज्य सरकार, RJD का NDA सरकार पर कड़ा प्रहार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप