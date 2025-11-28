Saharanpur Accident : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। बजरी से भरा डंपर अनियंत्रित होकर एक कार से टकराकर पलट गया। इस हादसे में एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई।

दर्दनाक हादसे में एक राहगीर भी दुर्घटना की चपेट में आया, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। डंपर चालक हादसे के बाद वाहन छोड़कर फरार हो गया है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए, जिससे सड़क पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और जाम हटाने व भीड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण उच्च अधिकारियों को बुलाने पर अड़े रहे।

पूरे क्षेत्र में मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक सैयद माजरा के महेंद्र सैनी के साले की गुरुवार रात मौत हो गई थी। शुक्रवार सुबह महेंद्र सैनी अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। कार में महेंद्र सैनी, उनकी पत्नी रानी देवी, बेटा संदीप (24), बेटी जूली (27), पोता (4), दामाद शेखर कुमार (28), साली का बेटा विपिन (20) और रिश्तेदार राजू सैनी (27) सवार थे।

जैसे ही कार गांव से बाहर निकली, तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर कार से टकरा गया और पलट गया। जोरदार टकराने की आवाज के बाद पूरा क्षेत्र हड़कंप मच गया। कार कुछ ही क्षणों में पूरी तरह पिचक गई और अंदर बैठे सभी लोग दबकर मौके पर ही मौत के मुंह में समा गए।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुःख

हादसे की सूचना मिलते ही सीओ सदर, थाना गागलहेड़ी पुलिस और ट्रैफिक टीम तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। वाहन हटाने और शव निकालने का प्रयास जारी है। ग्रामीणों की भीड़ के कारण सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों को तेज करें और घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं।

