Kanpur Bus Accident : उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बड़ा सड़क हादसा हो गया है. इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. यहां के रनियां थाना क्षेत्र के मैथा मोड़ हाईवे पर दिल्ली से वाराणसी जा रही बस तेज कोहरे के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई. यात्रियों से भरी बस ने अज्ञात वाहन में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे अफरातफरी मच गई.

हादसे के बाद पुलिस ने बस में फंसे ड्राइवर राजवीर और कंडक्टर कल्लू को सुरक्षित बाहर निकाला. दोनों गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू किया गया. राजवीर एटा और कल्लू मथुरा के निवासी हैं.

हाईवे पर यातायात बहाल कर दिया गया

मिली जानकारी के अनुसार, बस दुर्घटना के सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई हैं. पुलिस ने उन्हें वैकल्पिक वाहनों से उनकी मंजिल के लिए रवाना किया. वहीं, क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की मदद से हटाकर हाईवे पर यातायात बहाल कर दिया गया है.

आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया

घटनास्थल से मिली तस्वीरों से स्पष्ट है कि हादसा कितना भयानक था. टक्कर में बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. आगे का शीशा टूट गया, दाईं ओर का हिस्सा पिचक गया और हेडलाइट भी नष्ट हो गई. बस का ढांचा पूरी तरह हिल गया.

हादसे में किसी की जान नहीं गई

बता दें कि आज कानपुर देहात में हुई इस दुर्घटना के समय हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ था. संभवतः इसी वजह से ड्राइवर को सामने का वाहन दिखाई नहीं दिया और उसने उसमें पीछे से टक्कर मार दी. पिछले दिनों यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण कई सड़क हादसों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. सौभाग्य से, कानपुर देहात के इस हादसे में किसी की जान नहीं गई.

ये भी पढ़ें- IndiGo Bomb Threat : इंडिगो विमान को बम से उड़ाने की धमकी, अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप