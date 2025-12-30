दुल्हनिया बनेंगी रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा संग इस दिन होगी शादी

Rashmika Vijay Marriage : साउथ सिनेमा के दो दिग्गज़ स्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा जल्द शादी करने वाले हैं। लंबे समय से रूमर्ड लव बर्ड्स फरवरी में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय-रश्मिका 2026 में रॉयल वेडिंग की तैयारी में जुटे हैं।

प्री-वेडिंग फंक्शन्स भी होगा यहीं

दोनों 26 फरवरी 2026 को राजस्थान के उदयपुर में शादी करेंगे। शादी से पहले प्री-वेडिंग फंक्शन्स भी इसी शाही लोकेशन पर आयोजित किए जाने की चर्चा है। शादी एक खूबसूरत हैरिटेज पैलेस में होगी, जहां भव्यता और परंपरा का शानदार मेल देखने को मिलेगा। कपल ने कई ऐतिहासिक प्रॉपर्टीज देखने के बाद एक हेरिटेज पैलेस को फाइनल किया है।

करीबी लोग होंगे शामिल

बताया जा रहा है कि विजय-रश्मिका अपनी सगाई की तरह ही शादी को भी काफी पर्सनल रखना चाहते हैं। समारोह में सिर्फ परिवार के सदस्य और बेहद करीबी लोग ही शामिल होंगे। गौरतलब है कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के रिश्ते को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं। फाइनली दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।

