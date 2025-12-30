Russia Ukraine War : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर को यूक्रेन ने निशाना बनाया गया है। रूस ने सोमवार को दावा किया कि 91 यूक्रेनी ड्रोन ने व्लादिमीर पुतिन के स्थायी आवास पर हमला करने का प्रयास किया। रविवार और सोमवार की रात ड्रोन हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ।

वलोडिमिर जेलेंस्की ने आरोपो को नकारा कहा…

यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने आरोपों को नकारा है। कीव ने कहा कि रूस शांति वार्ताओं से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए और दुनिया की सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस का यह दावा पूरी तरह आधारहीन है और इसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है।

Deeply concerned by reports of the targeting of the residence of the President of the Russian Federation. Ongoing diplomatic efforts offer the most viable path toward ending hostilities and achieving peace. We urge all concerned to remain focused on these efforts and to avoid any… — Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने पर ‘‘गहरी चिंता” जताई। वहीं रूस एवं यूक्रेन से शत्रुता समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि रशियन फेडरेशन के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाने की खबरों से हम बहुत चिंतित हैं। चल रही डिप्लोमैटिक कोशिशें दुश्मनी खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता हैं। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे इन कोशिशों पर ध्यान केंद्रित रखें और ऐसे किसी भी काम से बचें जो इन्हें कमजोर कर सकता है।

रूसी विदेश मंत्री ने दिया बयान

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हमले की जानकारी देते हुए कहा कि, 28 और 29 दिसंबर को मॉस्को के पश्चिम में स्थित नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश की। यूक्रेन ने 91 लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च किए थे, लेकिन रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने सभी को हवा में मार गिराया।

प्रेसिडेंट ट्रंप को आया गुस्सा

प्रेसिडेंट ट्रंप- फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन ने आज सुबह मुझे इस हमले के बारे में बताया। मैं यह सुनकर बहुत गुस्से में था। किसी देश के नेता के आवास पर हमला करना बहुत गलत है। ट्रंप ने यह भी कहा कि, हो सकता है कि यह हमला हुआ ही न हो, यह भी संभव है। लेकिन पुतिन ने कहा कि ऐसा हुआ है।

