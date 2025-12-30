पश्चिम बंगाल चुनाव पर अमित शाह की गरजना, 2 तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी BJP

West Bengal Elections : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 में BJP पश्चिम बंगाल में दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी। बता दें कि अमित शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कुशासन को लेकर ममता सरकार पर करारा प्रहार किया है। कोलकाता में उन्होंने बंगाल जीतने का दावा किया।

अमित शाह ने कहा कि बंगाल में 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा को 17% वोट और दो सीटें मिलीं। 2016 के विधानसभा चुनावों में हमारी पार्टी को 10% वोट और 3 विधानसभा सीटें मिलीं। 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को 41% वोट और 18 सीटें मिलीं।

घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला

अमित शाह ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल के लोग जान गए हैं, बदलाव चाहते हैं, वे बदलाव लाएंगे। आगामी चुनाव घुसपैठ के मुद्दे पर होगा। घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो बॉर्डर को सील करे।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र

शाह ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के कारण पश्चिम बंगाल में विकास रुक गया है। पिछले 14 सालों से डर और भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल की पहचान बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो बंगाल की विरासत और संस्कृति को फिर से जिंदा किया जाएगा। यह ‘बंग भूमि’ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी का गठन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जो यहां के एक बड़े नेता थे।

