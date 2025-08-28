Rajasthanराज्य

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द: कौन हैं जस्टिस समीर जैन, जिनका ऐतिहासिक फैसला बन गया चर्चा का विषय

Anup Tiwari28 August 2025 - 11:11 PM
2 minutes read
Rajasthan SI Exam Cancelled
जस्टिस समीर जैन

Rajasthan SI Exam Cancelled : राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रदेश की सबसे चर्चित एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया. यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति, ट्रेनिंग और पोस्टिंग तक की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी. हाईकोर्ट के इस निर्णय से प्रदेश भर के युवाओं में हलचल मच गई है. जहां एक ओर चयनित अभ्यर्थी इस फैसले से निराश नजर आ रहे हैं, वहीं जिनका चयन नहीं हो सका था, वे इस निर्णय से प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं.

इस महत्वपूर्ण निर्णय को राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ के जस्टिस समीर जैन ने कई दौर की सुनवाई के बाद सुनाया. उन्होंने इस फैसले के दौरान कई अहम टिप्पणियां भी कीं, जो राज्य की पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार दोनों के लिए मायने रखती हैं. साथ ही, उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC पर भी गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग भर्ती परीक्षा आयोजित करने में विफल रहा है. RPSC के सदस्यों की भूमिका पर संदेह जताते हुए जस्टिस जैन ने कहा कि आयोग ने “घर का भेदी लंका ढाए” कहावत को चरितार्थ कर दिया.

जस्टिस समीर जैन: एक परिचय

एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने वाले जस्टिस समीर जैन का जन्म 5 मार्च 1974 को हुआ था. उन्होंने बी.कॉम के साथ-साथ सीए और एलएलबी की पढ़ाई की है. करियर की शुरुआत में उन्होंने टैक्स और कॉर्पोरेट मामलों में लंबे समय तक वकालत की. 29 अक्टूबर 2021 को उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया.

जस्टिस समीर जैन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कॉर्पोरेट कानून, कमर्शियल विवादों और संवैधानिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है. वे वर्ष 1999 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए और करीब 17 वर्षों तक आयकर विभाग के सीनियर स्टैंडिंग काउंसल के रूप में सेवाएं दीं. इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स में विभिन्न संवैधानिक, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट, आर्थिक अपराध और मध्यस्थता से जुड़े मामलों में पैरवी की.

अब न्यायाधीश के रूप में, जस्टिस समीर जैन ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का निर्णय लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसने प्रदेश भर में चर्चा को जन्म दे दिया है.

