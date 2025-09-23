हाइलाइट्स :-

2016 बैच के पांच IPS अधिकारियों का तबादला हुआ.

पियूष दीक्षित बने जयपुर सुरक्षा प्रभारी.

युवा नेतृत्व से मजबूत होगी कानून व्यवस्था.

Rajasthan IPS Transfer : राजस्थान में प्रशासनिक बदलावों का सिलसिला जारी है. राज्य सरकार ने मंगलवार को पांच भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. ये सभी अधिकारी हाल ही में IPS सेवा में प्रमोट हुए हैं और अब उन्हें राज्य के विभिन्न जिलों और विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. कार्मिक विभाग द्वारा जारी ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं. जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है, वे सभी 2016 बैच के हैं और अब इन्हें अहम पदों पर तैनात किया गया है.

नए अफसरों को सौंपी बड़ी कमान

सरकार के आदेश के मुताबिक, पियूष दीक्षित को पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा, जयपुर बनाया गया है. यह पद मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य उच्च अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़ा होता है. विशनाराम को पुलिस अधीक्षक-I, CID CB, जयपुर के पद पर नियुक्त किया गया है, जो गंभीर और जटिल मामलों की जांच करता है. पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), जयपुर में पुलिस अधीक्षक-II की जिम्मेदारी दी गई है, जो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच संभालता है. कमल शेखावत को जयपुर में पुलिस अधीक्षक, सतर्कता के पद पर तैनात किया गया है, जो पुलिस विभाग के अनुशासन और सतर्कता से जुड़े मामलों को देखता है. वहीं, अवनीश कुमार शर्मा को 2nd बटालियन, RAC कोटा का कमाण्डेन्ट बनाया गया है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और बटालियन का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार हैं.

युवाओं पर सरकार का भरोसा

इन तैनातियों से पता चलता है कि सरकार युवा नेतृत्व पर भरोसा रखती है और राजधानी जयपुर में कानून व्यवस्था तथा प्रशासनिक कार्यक्षमता को मजबूत करने की प्राथमिकता देती है. कोटा में कमाण्डेन्ट की नियुक्ति राज्य के दूसरे बड़े शहर की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है. कुल मिलाकर, ये बदलाव पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं.

