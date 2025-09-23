Jharkhand Metro : झारखंड के तीन प्रमुख शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल परियोजना के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इन शहरों के लिए नया और अपडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP) जल्द तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा है. खबर के अनुसार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से रांची में मेट्रो रेल की मांग करने के बाद, झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग ने तेजी से काम करते हुए नया CMP तैयार करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी कर दिया है.

नया व्यापक CMP होगा मेट्रो परियोजना की मजबूत नींव

लगभग दस साल पहले राज्य सरकार ने केंद्र को एक पुराना CMP भेजा था, जिसे केंद्र ने वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार अधूरा बताया था. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया कि अब एक व्यापक और विस्तृत नया प्लान डेढ़ से दो महीने के भीतर केंद्र को सौंप दिया जाएगा. विशेषज्ञों के मुताबिक, CMP किसी भी मेट्रो परियोजना का आधार होता है, जिसमें शहर के ट्रैफिक पैटर्न, सार्वजनिक परिवहन की स्थिति, भीड़-भाड़, सड़क नेटवर्क और पर्यावरणीय प्रभावों का गहराई से अध्ययन किया जाता है. इसी अध्ययन के आधार पर मेट्रो के रूट, आर्थिक व्यवहार्यता और संचालन की योजना बनाई जाती है.

ट्रैफिक और प्रदूषण से मिलेगी राहत

इन शहरों में मेट्रो रेल आने से ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आने की उम्मीद है. मेट्रो से सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम होगी, जिससे जाम और वायु प्रदूषण में राहत मिलेगी. मेट्रो यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का विकल्प उपलब्ध कराएगी. साथ ही मेट्रो बिजली से चलने वाली सेवा है, जो ऊर्जा की बचत करती है और कार्बन उत्सर्जन को घटाती है. राज्य सरकार का मानना है कि नया CMP केंद्र को सौंपने के बाद मेट्रो परियोजना की औपचारिक मंजूरी की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी, जिससे झारखंड के ये बड़े शहर आधुनिक और प्रभावी शहरी परिवहन प्रणाली से लैस हो सकेंगे.

यह भी पढ़ें : EPFO नियमों में बदलाव की तैयारी, पीएफ निकासी को लेकर मिल सकती है ज्यादा छूट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप