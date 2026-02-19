Uttar Pradeshमौसमराज्य

उत्तर प्रदेश में बारिश से तापमान गिरा, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हल्की बारिश और ठंडी हवाओं की संभावना जताई

Ajay Yadav19 February 2026 - 7:45 AM
2 minutes read
UP weather :
UP में बारिश से तापमान गिरा, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के आसार जताए

UP Weather : उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बुधवार दोपहर बाद मौसम अचानक बदल गया. कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं बूंदाबांदी देखने को मिली. शाम होते-होते कई शहरों में एक साथ मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में तेज गिरावट आ गई. ठंड के साथ गलन भी लौट आई और लोगों को फिर से गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा.

मौसम विभाग ने पहले ही बुधवार को हल्की बारिश और मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना जताई थी. सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी हुई थी.

दोपहर बाद 7:30 बजे तेज बारिश

धूप निकलने में देर हुई और सुबह से ही हल्की सर्द हवाएं चलने लगीं. दोपहर करीब दो बजे शहर के कई इलाकों में पहले बूंदाबांदी हुई और फिर हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे तापमान में साफ तौर पर गिरावट दर्ज की गई. इसी दौरान मध्यम गति की ठंडी हवाएं भी चलती रहीं. इसके बाद शाम करीब 7:30 बजे पूरे शहर में तेज बारिश हुई, जिससे लोग जहां थे वहीं रुकने को मजबूर हो गए.

बारिश से तापमान 32 से गिरकर 24.1 डिग्री

मंगलवार तक जहां दिन का तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था, वहीं बारिश के बाद यह गिरकर 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यानी तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस की सीधी गिरावट आई. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहा और 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इस दौरान अधिकतम आर्द्रता 96 प्रतिशत तक पहुंच गई.

24 फरवरी तक तापमान में बढ़ोतरी

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार से मौसम साफ रहने की संभावना है. सुबह से तेज और अच्छी धूप निकलेगी तथा तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. विभाग के मुताबिक 24 फरवरी तक दिन का तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है, जबकि रात का तापमान बढ़कर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं.

तापमान में गिरावट के आसार

बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली. सुबह से घने बादल छाए रहे और देर शाम कई इलाकों में बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश और बादल बने रह सकते हैं, जिससे तापमान में और गिरावट की संभावना है.

ये भी पढ़ें – डायन होने के शक में मां बेटे को पेट्रोल डालकर जलाया, गंभीर रूप से झूलसे पति का इलाज जारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 February 2026 - 7:45 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘बेटी गई, अब बेटा भी मरेगा 2 दिन में’, नीट छात्रा मौत मामले में परिजनों को मिला धमकी भरा पर्चा

‘बेटी गई, अब बेटा भी मरेगा 2 दिन में’, नीट छात्रा मौत मामले में परिजनों को मिला धमकी भरा पर्चा

18 February 2026 - 3:43 PM
Photo of अकेले अपने दम पर BSP लड़ेगी चुनाव, मायावती बोलीं – गठबंधन से लाभ कम नुकसान ज्यादा

अकेले अपने दम पर BSP लड़ेगी चुनाव, मायावती बोलीं – गठबंधन से लाभ कम नुकसान ज्यादा

18 February 2026 - 2:11 PM
Photo of डायन होने के शक में मां‑बेटे को पेट्रोल डालकर जलाया, गंभीर रूप से झूलसे पति का इलाज जारी

डायन होने के शक में मां‑बेटे को पेट्रोल डालकर जलाया, गंभीर रूप से झूलसे पति का इलाज जारी

18 February 2026 - 1:01 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 28वें दिन 630 ठिकानों पर छापेमारी, 156 लोग गिरफ्तार, हथियार भी जब्त

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 28वें दिन 630 ठिकानों पर छापेमारी, 156 लोग गिरफ्तार, हथियार भी जब्त

18 February 2026 - 9:17 AM
Photo of गुरशरण सिंह छीना ने पंजाब हेल्थ सिस्टमज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में संभाला कार्यभार

गुरशरण सिंह छीना ने पंजाब हेल्थ सिस्टमज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में संभाला कार्यभार

18 February 2026 - 8:48 AM
Photo of भगवंत मान सरकार ने पंजाब ट्रेड कमीशन किया लॉन्च, जानें क्या है इसका उद्देश्य और खासियत

भगवंत मान सरकार ने पंजाब ट्रेड कमीशन किया लॉन्च, जानें क्या है इसका उद्देश्य और खासियत

18 February 2026 - 8:15 AM
Photo of राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक उछाल, हालिया केस स्टडी में खुलासा

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक उछाल, हालिया केस स्टडी में खुलासा

18 February 2026 - 7:53 AM
Photo of अजित पवार प्लेन क्रैश: सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, सीबीआई जांच की मांग की

अजित पवार प्लेन क्रैश: सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, सीबीआई जांच की मांग की

17 February 2026 - 7:31 PM
Photo of सुकमा में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

17 February 2026 - 5:36 PM
Photo of लखनऊ में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला

लखनऊ में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला

17 February 2026 - 4:10 PM
Back to top button