दिल्ली-NCR में बारिश और ठंडी हवाओं से बदला मौसम, कई राज्यों में अलर्ट जारी

Delhi Weather Today :
दिल्ली-NCR में बारिश और ठंडी हवाओं से बदला मौसम, कई राज्यों में अलर्ट जारी

Delhi Weather Today : दिल्ली-NCR में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है. आधी रात से हो रही बारिश के चलते पूरे इलाके में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. 1 फरवरी से शुरू हुए इस मौसम बदलाव के कारण आने वाले दिनों तक ठंड, बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.

दिल्ली-NCR के कई इलाकों में रात के समय हल्की से मध्यम बारिश हुई, बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई. बारिश के चलते कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई और रात में सफर कर रहे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. हालांकि देर रात बारिश होने की वजह से बड़े ट्रैफिक जाम नहीं लगे, लेकिन वाहनों की रफ्तार धीमी जरूर रही.

पूरे इलाके में ठंड का असर

मौसम विभाग ने पहले ही पश्चिमी विक्षोभ के असर से रुक-रुक कर बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई थी. रविवार सुबह भी आसमान में बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम बारिश जारी रही, जिससे पूरे इलाके में ठंड का असर और बढ़ गया.

पूरे उत्तर भारत में मौसम बदलाव का असर

यह मौसम परिवर्तन सिर्फ दिल्ली-NCR तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर भारत में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी के चलते ठंडी हवाएं मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक सुबह और रात के समय दृश्यता में काफी कमी आ सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है. बदले हुए मौसम का असर लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी साफ नजर आ रहा है.

दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ने के आसार

मौसम विभाग के अनुसार 1 से 3 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना है. उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि रातें अपेक्षाकृत कम ठंडी रह सकती हैं. दिल्ली-NCR में दिनभर गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी और शाम से रात तक तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है, जिससे ठंड ज्यादा चुभती हुई महसूस होगी. IMD का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय बने हुए हैं, इसी वजह से फिलहाल मौसम के स्थिर होने के संकेत नहीं हैं और लोगों को अगले कुछ दिनों तक मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है.

