पंजाब पुलिस ने 1.5 किलोग्राम हेरोइन और 1 किलोग्राम अफीम सहित 153 ड्रग तस्कर किए गिरफ्तार

Ajay Yadav21 December 2025 - 12:06 PM
1 minute read
Punjab News :
Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब से नशे के खात्मे के लिए निरंतर प्रयासों के तहत, पंजाब पुलिस ने शनिवार को राज्य भर में चिन्हित ड्रग हॉटस्पॉट्स-यानी नशीले पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों की बिक्री के ठिकानों पर राज्यव्यापी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन (CASO) चलाया. यह “युद्ध नशा विरुद्ध” अभियान के तहत किया गया, जो इस सघन नशा-विरोधी मुहिम का 294वां दिन था.

यह CASO सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया. यह कार्रवाई पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशों पर की गई. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति भी गठित की है.

राज्य में 494 ड्रग हॉटस्पॉट्स पर छापेमारी

कानून एवं व्यवस्था के विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला, जो स्वयं इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे, ने बताया कि पुलिस टीमों ने राज्य भर में 494 ड्रग हॉटस्पॉट्स पर छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप 132 प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कर 153 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इस ऑपरेशन में 162 राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में 700 से अधिक पुलिस टीमें जिनमें 5000 से अधिक पुलिस कर्मी शामिल थे सफलतापूर्वक तैनात रहीं.

राज्यभर में बस अड्डे रेलवे स्टेशनों पर जांच

विशेष डीजीपी ने बताया कि पुलिस टीमों ने गिरफ्तार किए गए ड्रग तस्करों के कब्जे से 1.5 किलोग्राम हेरोइन, 1 किलोग्राम अफीम, 500 ग्राम गांजा, 5 किलोग्राम पोस्ता भूसा, 1310 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 32,000 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है. इस बीच, ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने राज्य भर में 173 बस अड्डों और 120 रेलवे स्टेशनों पर भी जांच की.

