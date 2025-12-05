Punjab News : लुधियाना में टिब्बा पुलिस ने 109 का कलंद्रा काट कर एक व्यक्ति को पकड़ा था, लेकिन वह बाथरूम जाने का बहाना देकर पुलिस के हाथों से फरार हो गया। आरोपी को पहले ही हथकड़ी लगाई गई थी। पुलिस मुलाजिमों ने उसका काफी पीछा किया, लेकिन वह गलियों में से छिपकर भागने में सफल रहा।

आरोपी पर पहले भी मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम मंदीप सिंह है और वह मूल रूप से मुक्तसर साहिब के गांव हरिके कलां का रहने वाला है। उसके खिलाफ पहले भी मामला दर्ज है। आरोपी को पंजाब होमगार्ड का जवान ASI निर्मल सिंह अपने साथी के साथ सिविल अस्पताल ले जा रहे थे ताकि उसका मेडिकल किया जा सके।

बाथरूम जाने का बनाया बहाना

रास्ते में गऊशाला के पास आरोपी ने बाथरूम जाने की बात कही और जैसे ही उसे रोका गया, उसने जवान को धक्का देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और सभी पुलिस दल उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

