Punjab News : पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों का कार्यालय समय पहले की तरह सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यालय समय में यह बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।

उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए 25 मई 2026 से सरकारी कार्यालयों का समय अस्थायी रूप से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया था। यह व्यवस्था 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी।

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