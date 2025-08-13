Punjabराज्य

पंजाब में फूलों की खेती बनेगी किसानों की कमाई का नया जरिया! सरकार देगी 14,000 प्रति एकड़ और फ्री ट्रेनिंग

Amzad Khan13 August 2025 - 3:44 PM
Punjab Horticulture
मोहिंदर भगत

Punjab Horticulture : फूलों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए, बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने आज अधिकारियों को फूलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए. मोहिंदर भगत सोमवार को पंजाब सिविल सचिवालय में बागवानी विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे. इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि आज के समय में फूलों की मांग हर जगह बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि अब कोई भी आयोजन या कार्यक्रम फूलों की सजावट के बिना पूरा नहीं हो सकता.

किसानों को 14,000 प्रति एकड़ सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण

बागवानी मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है. उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार फूलों के बीज उत्पादन के लिए किसानों को विशेष रूप से 14,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दे रही है. उन्होंने कहा कि किसानों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.

किसानों की आय बढ़ाना मान सरकार की प्राथमिकता

विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बागवानी सचिव बसंत गर्ग और निदेशक बागवानी श्रीमती शैलिंदर कौर ने किसानों के हित में चलाई जा रही पहलों और विभाग में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में मंत्री को विस्तार से जानकारी दी. इस मौके पर मंत्री ने कहा कि मान सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है. उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार किसानों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है.

एस.सी. आयोग ने की जालंधर के रामानंद चौक से बोर्ड हटाने के मामले में पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त से रिपोर्ट तलब

