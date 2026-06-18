Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि 1.74 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करके पंजाब ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हुआ है. इस विशाल पूंजी निवेश ने 5.89 लाख नए रोजगार अवसर पैदा कर स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाया है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा प्रोत्साहन मिला है. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि पंजाब की उपजाऊ भूमि अब औद्योगिक विकास के लिए भी कृषि जितनी ही लाभदायक सिद्ध हो रही है, उन्होंने देश और दुनिया के बड़े औद्योगिक घरानों को राज्य में निवेश करने का हार्दिक निमंत्रण दिया.

उद्यमिता की क्षमता पर चर्चा करते हुए स्पीकर संधवां ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को स्टार्टअप और स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करें. उन्होंने कहा कि वास्तविक राष्ट्रीय विकास काफी हद तक औद्योगीकरण पर निर्भर करता है, उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे केवल नौकरी तलाशने की मानसिकता से आगे बढ़कर नौकरी देने वाले बनने की सोच विकसित करें, उन्होंने कहा कि अपना व्यवसाय शुरू करके और स्वयं अपने कार्य के मालिक बनकर युवा असाधारण प्रगति और आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं तथा दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं.

पंजाब में रिकॉर्ड स्तर का निवेश आया

वैश्विक आर्थिक मॉडलों का उल्लेख करते हुए स्पीकर ने कहा कि चीन की तेज प्रगति का एक बड़ा कारण वहां का व्यापक औद्योगीकरण है, उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब में रिकॉर्ड स्तर का निवेश आया है. इसके विपरीत, पिछली सरकारों के समय औद्योगिक क्षेत्र की उपेक्षा की गई, जिसके कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में ठहराव आया. इस स्थिति को बदलने के लिए पंजाब सरकार ने राज्य की अपार औद्योगिक संभावनाओं को दुनिया के सामने रखने हेतु सक्रिय रूप से अंतरराष्ट्रीय दौरे किए, जिसके परिणामस्वरूप प्रवासी भारतीयों और वैश्विक निवेशकों के बीच पंजाब निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनकर उभरा है.

मजबूत औद्योगिक नीति से विकास को गति

स्पीकर संधवां ने दोहराया कि सरकार ने एक मजबूत औद्योगिक नीति अपनाई है, जो पंजाब को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उन्होंने बताया कि राज्य की नई औद्योगिक नीति को व्यापारिक समुदाय द्वारा व्यापक सराहना मिली है, क्योंकि इसे वास्तविक उद्योगपतियों की भागीदारी वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है, उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मोहाली को विश्वस्तरीय आईटी बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा दुनिया भर की प्रमुख औद्योगिक कंपनियों को पंजाब में अपने उद्योग और कारोबार स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है.

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