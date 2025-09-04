Biharराज्य

Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर ने खोल दिया राज…बताया किस सीट से लड़ेंगे चुनाव

Amzad Khan4 September 2025 - 2:45 PM
2 minutes read
Prashant Kishor Bihar Election 2025
**“प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव 2025 में करगहर और राघोपुर से चुनाव लड़ने का इशारा किया”**

Bihar Election 2025 : बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) चर्चा में हैं. उन्होंने साफ किया है कि अगर उनकी पार्टी का निर्णय होगा, तो वे आगामी विधानसभा चुनाव करगहर या राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. करगहर उनका जन्मस्थल है, जबकि राघोपुर को वे अपनी कर्मभूमि मानते हैं.

प्रशांत किशोर का बयान

प्रशांत किशोर ने कराकट में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा,

“मैंने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है लेकिन अगर पार्टी का सामूहिक निर्णय होता है तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं.”

इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि वे बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से उतरने की तैयारी में हैं.

राघोपुर से चुनौती

राघोपुर सीट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दबदबा रहा है. वे 2015 और 2020 में यहां से जीत चुके हैं, और उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी इसी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं. प्रशांत किशोर ने इस सीट को चुनने की इच्छा जताकर सीधे तौर तेजस्वी यादव को चुनौती देने का संकेत दिया है.

तेजस्वी यादव पर तंज

प्रशांत किशोर ने एक वायरल वीडियो का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा,

“जो पढ़ाई में फेल हुए, क्रिकेट में नहीं चले, वो अब एक छोटा कार्यक्रम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं.”

हालांकि, यह भी याद दिला दें कि किशोर खुद 2015 में RJD-JDU-कांग्रेस गठबंधन के रणनीतिकार रह चुके हैं.

बिहार बंद पर प्रतिक्रिया

NDA द्वारा किए गए बिहार बंद पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह सिर्फ नेताओं का बंद है और जनता इसमें साथ नहीं देगी. उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी की सभाओं में भारी भीड़ जुटेगी.

बीजेपी नेताओं पर आरोप

किशोर ने राज्य के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अन्य नेताओं पर गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि जल्द ही और सबूत सामने लाए जाएंगे. 2025 के अंत में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव इस बार त्रिकोणीय होने वाला है. प्रशांत किशोर की एंट्री ने चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है. जनता की नज़रें अब इस नए राजनीतिक मोड़ पर टिक गई हैं.

यह भी पढ़ें : राजस्थान में आम आदमी पार्टी को मिली नई ऊर्जा, घनेंद्र भारद्वाज बने सह-प्रभारी

