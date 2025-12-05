Bihar News : बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है. 2025 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी 85 सीटें मिलीं. इसके बाद नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. दसवीं बार सत्ता संभालने पर उन्हें देश-विदेश से लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं. इसी क्रम में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भी पत्र भेजकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए बधाई दी है.

नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सम्मान

नीतीश कुमार के बारे में कहा गया है कि “यह देश के लिए गौरव की बात है कि 1947 से 2025 तक, आप (नीतीश) देश के पहले ऐसे नेता हैं, जिन्होंने दस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अनोखी उपलब्धि है, जो आपके निरंतर समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व और बिहार की जनता के आप पर भरोसे और प्रशंसा को दर्शाती है.”

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन ने कहा है कि, “लगातार दस बार राज्य का नेतृत्व करना लोकतांत्रिक इतिहास में एक दुर्लभ और अनोखी उपलब्धि है. यह केवल एक व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण भी है. आपके शासन, विकास, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक स्थिरता के प्रति निरंतर प्रयास लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे.”

नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने बताया है कि इस अनोखी और ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार का नाम अपनी प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा और उन्हें इसके लिए आधिकारिक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा, जिससे संस्था गर्व महसूस कर रही है.

अद्वितीय उपलब्धियों और वैश्विक सम्मान

आपको बता दें कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो असाधारण विश्व रिकॉर्डों और विशिष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने और पंजीकृत करने के लिए समर्पित है. यह संस्था दुनिया भर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों की अद्वितीय उपलब्धियों, सांस्कृतिक योगदान और विरासत को सम्मानित करती है.

ये भी पढ़ें- भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.0 की रही तीव्रता, दहशत में लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप