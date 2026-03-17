Lifestyle News: आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में गहरी और आरामदायक नींद लेना मुश्किल होता जा रहा है। देर रात मोबाइल का इस्तेमाल, तनाव और अनियमित दिनचर्या नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसका असर शरीर के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।

दवाओं पर निर्भर होने के बजाय कुछ प्राकृतिक उपाय अपनाकर नींद को बेहतर बनाया जा सकता है।

1. गुनगुना दूध

सोने से पहले हल्का गर्म दूध पीने से शरीर को आराम मिलता है और नींद जल्दी आने में मदद मिलती है।

2. पैरों की मालिश

रात को सोने से पहले सरसों के तेल या घी से पैरों के तलवों की हल्की मालिश करने से शरीर शांत होता है और गहरी नींद आती है।

3. स्क्रीन से दूरी

मोबाइल और अन्य स्क्रीन की ब्लू लाइट दिमाग को सक्रिय रखती है। इसलिए सोने से कम से कम 30 मिनट पहले मोबाइल का उपयोग बंद कर देना चाहिए।

4. हल्का भोजन

रात में भारी और तला-भुना खाना नींद को प्रभावित करता है। बेहतर नींद के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन लें।

5. आयुर्वेदिक सहारा

ब्राह्मी और अश्वगंधा जैसी जड़ी-बूटियां तनाव कम करने में सहायक हो सकती हैं। इनका उपयोग विशेषज्ञ की सलाह से ही करें।

इन छोटे-छोटे बदलावों से नींद की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।

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