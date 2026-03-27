Lifestyle : शादी के बाद महिलाओं का बाल कटवाना परंपराओं और शास्त्रों में अशुभ माना जाता रहा है। शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं के अनुसार लंबे बाल स्त्री की शक्ति, सौभाग्य और परिवार की समृद्धि का प्रतीक होते हैं। सुहागन स्त्रियों के लंबे बालों को विशेष रूप से सौभाग्य और घर की समृद्धि के संकेत के रूप में देखा जाता है। इसलिए पुराने समय में शादी के बाद बाल कटवाना अशुभ माना जाता था।

पारंपरिक दृष्टिकोण और विश्वास

भारतीय संस्कृति में बालों को शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि बाल कटवाने से स्त्री के सौभाग्य में कमी आती है और परिवार में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि कई परिवारों में शादी के बाद महिलाओं को लंबे बाल रखने की परंपरा को बनाए रखने की सलाह दी जाती थी।

आधुनिक जीवन और व्यक्तिगत पसंद

हालांकि आज का समय पूरी तरह बदल चुका है। फैशन, सुविधा और आत्मविश्वास के कारण महिलाएं शादी के बाद भी अपने बाल कटवा रही हैं। लंबे या छोटे, हर महिला अपनी स्टाइल और सुविधा के अनुसार निर्णय लेती है। आधुनिक समाज में यह मान्यता अब व्यक्तिगत विश्वास और सुविधा पर निर्भर करती है। बाल कटवाना अब अशुभ नहीं माना जाता, बल्कि यह महिलाओं की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद का प्रतीक बन गया है।

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