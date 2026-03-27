Charcoal For Skin : हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा नरम, मुलायम और चमकदार दिखे. लेकिन बदलते मौसम, धूल-मिट्टी, प्रदूषण और उम्र के असर से अक्सर स्किन की रंगत फीकी या रूखी नजर आने लगती है. इस वजह से लोग अलग-अलग स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. अब एक्टिवेटेड चारकोल लोगों की पसंद में तेजी से शामिल हो रहा है.

चारकोल त्वचा से गंदगी, अतिरिक्त तेल और प्रदूषकों को हटाता है. यह रोम छिद्रों में जमा टॉक्सिन्स को साफ करता है और स्किन को तुरंत फ्रेश, नरम और चमकदार बनाता है.

ब्लैकहेड्स और पोर्स की समस्या का समाधान

चारकोल मास्क लगाने और निकालने के बाद चेहरे के ब्लैकहेड्स आसानी से निकल जाते हैं. इससे पोर्स छोटे दिखने लगते हैं और स्किन स्मूद और ब्राइट हो जाती है. डीप क्लीनिंग के साथ-साथ यह स्किन की बनावट को भी सुधारता है.

बड़े पोर्स अक्सर चेहरे की खूबसूरती को प्रभावित करते हैं. चारकोल इन पोर्स को साफ करके उन्हें कम दिखने में मदद करता है. इससे चेहरा ज्यादा फ्रेश और स्वस्थ नजर आता है.

पिंपल्स और ऑयली स्किन के लिए

चारकोल पिंपल्स और ब्रेकआउट को कम करने में मदद करता है. यह स्किन से अतिरिक्त तेल और गंदगी हटाकर पिंपल्स बनने की संभावना घटाता है. इसके अलावा, चारकोल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया को मारकर पिंपल्स की समस्या को कम करते हैं.

अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा तेलीय है, तो चारकोल अतिरिक्त तेल को सोखकर चेहरे को बैलेंस करता है. इससे चेहरा चिकना नहीं दिखता और ब्रेकआउट की संभावना भी कम होती है. चारकोल मास्क का इस्तेमाल हफ्ते में 2-3 बार करना फायदेमंद होता है. लेकिन अगर आपकी स्किन संवेदनशील है, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है.

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