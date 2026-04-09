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Muskmelon Milkshake : इस गर्मी में आपका नया फेवरेट ड्रिंक, ऐसे बनाएं कूल-कूल मिल्कशेक

Karan Panchal9 April 2026 - 3:05 PM
1 minute read
Muskmelon Milkshake
Muskmelon Milkshake : इस गर्मी में आपका नया फेवरेट ड्रिंक, ऐसे बनाएं कूल-कूल मिल्कशेक

Muskmelon Milkshake : गर्मियों में ठंडी ड्रिंक पीने से राहत मिलती है और शरीर को अंदर से ठंडक महसूस होती है। ऐसे में मस्कमेलन मिल्कशेक एक बेहतरीन विकल्प है। मस्कमेलन (खरबूजा) मीठा और पौष्टिक फल है, और मिल्कशेक में इसे डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह ड्रिंक बच्चों को तो पसंद आएगी ही, बड़ों को भी काफी भाएगी।

सामग्री-

1 कप कटे हुए मस्कमेलन के टुकड़े
1 कप ठंडा दूध
2-3 चम्मच चीनी (स्वाद अनुसार)
4-5 बर्फ के टुकड़े

बनाने की विधि-

  1. मिक्सर में मस्कमेलन के टुकड़े डालें।
  2. इसमें 1 कप ठंडा दूध मिलाएं।
  3. स्वादानुसार चीनी या गुड़ डालें। आप चाहें तो थोड़ी मात्रा में वेनिला एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं, यह पूरी तरह वैकल्पिक है।
  4. बर्फ के टुकड़े डालकर स्मूद होने तक ब्लेंड करें।

मिल्कशेक तैयार होने के बाद इसे ठंडे गिलास में परोसें। ऊपर से कटे हुए मस्कमेलन के टुकड़े या पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मस्कमेलन मिल्कशेक को तुरंत परोसें, ताकि इसका स्वाद और स्मूथनेस बनी रहे। गर्मियों में इसे पीते ही आपको ताजगी और ठंडक का एहसास होगा।

ये भी पढ़ें- Uttarakhand News : उत्तरकाशी में महिला टीचर की संदिग्ध मौत, कमरे में पड़ा मिला शव

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Karan Panchal9 April 2026 - 3:05 PM
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