Other Statesक्राइम

नवाब मलिक को MP MLA कोर्ट से बड़ा झटका, डी-कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

Shanti Kumari18 November 2025 - 7:18 PM
1 minute read
Money Laundering Case

Money Laundering Case : मुंबई की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गंभीर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने माना कि मामले में प्रथम दृष्टया में ऐसे सबूत मौजूद हैं, जिनके आधार पर आरोप तय किए जा सकते हैं।

डिस्चार्ज एप्लिकेशन खारिज, कंपनी भी बनी आरोपी

नवाब मलिक से जुड़ी कंपनी मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा दायर डिस्चार्ज एप्लीकेशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि इस कंपनी ने दावा किया था कि जब कथित अवैध गतिविधि हुई, तब कंपनी का अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

डी-कंपनी से अवैध कमाई का आरोप

कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि नवाब मलिक पर यह आरोप है कि उन्होंने डी-कंपनी (दाउद कंपनी) से जुड़े हसीना पारकर, सलीम पटेल और आरोपी सरदार खान के साथ मिलकर अवैध रूप से हासिल की गई संपत्ति की मनी लॉन्ड्रिंग की। कोर्ट ने इसे “अपराध की आय” माना है।

नवाब मलिक ने आरोप तय करने की प्रक्रिया को 6 हफ्ते आगे बढ़ाने की मांग की और खुद को निर्दोष बताते हुए राहत मांगी। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार 4 हफ्तों के भीतर आरोप तय करना अनिवार्य है, इसलिए प्रक्रिया स्थगित नहीं हो सकती।

एक अन्य आरोपी का बयान जेल में दर्ज होगा

मामले के एक और आरोपी, जो 1993 के बम धमाकों में सजा काट रहा है, आज कोर्ट में पेश नहीं हो सका। इसलिए कोर्ट ने उसके लिए आरोपों से जुड़े दस्तावेज जेल भेजने और वहीं उसका बयान दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

PMLA की धारा 3, 4 और 17 के तहत आरोप

स्पेशल कोर्ट ने नवाब मलिक के खिलाफ PMLA Act 2002 की धारा 3, 4 और 17 के तहत आरोप तय किए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गंभीर अपराधों को कवर करती हैं।

यह भी पढ़ें प्रशांत किशोर ने करारी हार पर तोड़ी चुप्पी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा ?

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari18 November 2025 - 7:18 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा भारत, मूसेवाला, सिद्दकी हत्या मामले का है साजिशकर्ता

गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा भारत, मूसेवाला, सिद्दकी हत्या मामले का है साजिशकर्ता

18 November 2025 - 7:38 PM
Photo of दिल्ली की 3 अदालतों व 2 CRPF स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हडकंप, प्रशासन अलर्ट

दिल्ली की 3 अदालतों व 2 CRPF स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हडकंप, प्रशासन अलर्ट

18 November 2025 - 3:57 PM
Photo of आंध्र प्रदेश में हिडमा मुठभेड़ में मारा गया, पत्नी और चार माओवादी भी ढेर

आंध्र प्रदेश में हिडमा मुठभेड़ में मारा गया, पत्नी और चार माओवादी भी ढेर

18 November 2025 - 1:35 PM
Photo of पुणे में शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाने पर विवाद, विरोध के बाद दोबारा लगाई गई

पुणे में शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाने पर विवाद, विरोध के बाद दोबारा लगाई गई

18 November 2025 - 8:50 AM
Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 261वें दिन, 2.2 किलोग्राम हेरोइन, 1.88 लाख रुपये ड्रग मनी सहित 68 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 261वें दिन, 2.2 किलोग्राम हेरोइन, 1.88 लाख रुपये ड्रग मनी सहित 68 नशा तस्कर गिरफ्तार

17 November 2025 - 8:18 PM
Photo of दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा

दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा

17 November 2025 - 5:53 PM
Photo of ‘शू बॉम्बर’ बनकर धमाका करने की कोशिश में था उमर, नई जांच में चौंकाने वाले खुलासे

‘शू बॉम्बर’ बनकर धमाका करने की कोशिश में था उमर, नई जांच में चौंकाने वाले खुलासे

17 November 2025 - 2:59 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर PDP ने दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट पर जताया दुख, देश को एकता के मार्ग पर चलने की दी सलाह

जम्मू-कश्मीर PDP ने दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट पर जताया दुख, देश को एकता के मार्ग पर चलने की दी सलाह

17 November 2025 - 12:48 PM
Photo of महाराष्ट्र में मनसे ने हिंदी भाषी शख्स को पीटा, माफी और माफीनामा लिया

महाराष्ट्र में मनसे ने हिंदी भाषी शख्स को पीटा, माफी और माफीनामा लिया

16 November 2025 - 2:35 PM
Photo of अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पंजाब पुलिस ने टारगेट किलिंग को किया नाकाम

अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पंजाब पुलिस ने टारगेट किलिंग को किया नाकाम

16 November 2025 - 1:53 PM
Back to top button