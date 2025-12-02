Munger BSRTC Pink Bus : बिहार के मुंगेर जिले में BSRTC ‘पिंक बस’ सेवा शुरू होने वाली है, जिसे पहले चरण में जमालपुर और जमालपुर से बरियारपुर के बीच चलाई जाएगी। इस सेवा को विषेश रूप से छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। सुरक्षा के लिए बसों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और महिला कंडक्टर होंगी। जिससे महिलाएं सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करेगी।

महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत

सरकार की “महत्वाकांक्षी योजना” के तहत जिले में पिंक बस सेवा शुरू होने वाली है। यह व्यवस्था जिले में महिलाओं की नई उम्मीदों को जन्म दे रही। बता दें कि इन बसों का किराया दूसरे यात्री वाहनों की तुलना में काफी कम रखा गया है। जिसमें यात्रियों को मुंगेर से जमालपुर के लिए 18 रुपये और मुंगेर से बरियारपुर के लिए 27 रुपये देने होंगे। जिस कारण नौकरीपेशा और आम परिवारों की महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।

प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायक

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बसों के स्टाप ऐसे स्थानों पर बनाए जाएंगे, जहां महिलाओं को आसानी से चढ़ने-उतरने की सुविधा मिल सके। बता दें कि दोनों बसें सीएनजी से चलेंगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।

यह भी पढ़ें संसद में SIR विवाद: विपक्ष-सरकार आमने-सामने, कहा- अन्य मुद्दों पर बात तब तक नहीं होगी…

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप