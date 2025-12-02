Biharराज्य

अब मुंगेर को जल्द ही मिलेगी ‘पिंक बस’ सेवा, महिलाओं के लिए होंगी खास सुविधाएं

Shanti Kumari2 December 2025 - 4:47 PM
1 minute read
Munger BSRTC Pink Bus

Munger BSRTC Pink Bus : बिहार के मुंगेर जिले में BSRTC ‘पिंक बस’ सेवा शुरू होने वाली है, जिसे पहले चरण में जमालपुर और जमालपुर से बरियारपुर के बीच चलाई जाएगी। इस सेवा को विषेश रूप से छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। सुरक्षा के लिए बसों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और महिला कंडक्टर होंगी। जिससे महिलाएं सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करेगी।

महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत

सरकार की “महत्वाकांक्षी योजना” के तहत जिले में पिंक बस सेवा शुरू होने वाली है। यह व्यवस्था जिले में महिलाओं की नई उम्मीदों को जन्म दे रही। बता दें कि इन बसों का किराया दूसरे यात्री वाहनों की तुलना में काफी कम रखा गया है। जिसमें यात्रियों को मुंगेर से जमालपुर के लिए 18 रुपये और मुंगेर से बरियारपुर के लिए 27 रुपये देने होंगे। जिस कारण नौकरीपेशा और आम परिवारों की महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।

प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायक

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बसों के स्टाप ऐसे स्थानों पर बनाए जाएंगे, जहां महिलाओं को आसानी से चढ़ने-उतरने की सुविधा मिल सके। बता दें कि दोनों बसें सीएनजी से चलेंगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।

