रोहतक में 79वां स्वतंत्रता दिवस: सीएम सैनी के बड़े ऐलान, किसानों से लेकर महिलाओं तक मिला तोहफा

Amzad Khan15 August 2025 - 10:27 AM
Independence Day 2025
सीएम नायब सिंह सैनी

Independence Day 2025 : रोहतक में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों और आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले ज्ञात-अज्ञात शहीदों को नमन किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी का यह पर्व हर भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान का दिन है. इस बार भी ‘हर घर तिरंगा अभियान’ ने पूरे देश को देशभक्ति के रंग में रंग दिया है. उन्होंने याद दिलाया कि 1857 की पहली क्रांति की चिंगारी अम्बाला छावनी से फूटी थी और हरियाणावासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई.

शहीद, किसान और पिछड़े वर्ग के लिए बड़े फैसले

प्रदेश सरकार ने शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपये कर दी है, 410 शहीदों के आश्रितों को नौकरियां दी गईं और अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया. किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर हो रही है. पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई और आरक्षण का लाभ भी दिया गया.

गरीबों और महिलाओं के लिए योजनाओं की सौगात

गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख 47 हजार मकान मिले, 500 में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, और किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवा शुरू हुई है. महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ‘लखपति दीदी’ योजना में 2 लाख 13 हजार महिलाएं जुड़ीं, जबकि ‘ड्रोन दीदी’ योजना के तहत 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन और प्रशिक्षण दिया गया.

उद्योग, विकास और ‘विकसित हरियाणा’ का संकल्प

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े 10 साल में 7.66 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगे हैं. 2,147 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया, लाल डोरा प्रथा खत्म हुई और महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से उड़ान सेवाएं शुरू हुईं. कार्यक्रम के अंत में उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए ‘विकसित भारत-विकसित हरियाणा’ बनाने का संकल्प लें.

यह भी पढ़ें : 5 साल का इंतजार खत्म! सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रजापति समाज को दी बड़ी सौगात, पूरे हरियाणा में हुआ ऐतिहासिक वितरण

