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मां के जज़्बातों ने छू लिया हर दिल! “लेटर्स टू माई डॉटर्स” का भव्य विमोचन

Karan Panchal27 June 2026 - 12:17 PM
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Letters To My Daughters
मां के जज़्बातों ने छू लिया हर दिल! “लेटर्स टू माई डॉटर्स” का भव्य विमोचन

Letters To My Daughters : एक मां के प्रेम और बुद्धिमत्ता की गहराई का उत्सव मनाते हुए, पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा ने आज यहां एक समारोह में लेखिका रावी पंधेर की पुस्तक ‘लेटर्स टू माई डॉटर्स’ का विमोचन किया।

पहचान गढ़ने में मां की भूमिका

शर्मा ने कहा कि यह पुस्तक एक भावपूर्ण संग्रह है जो एक मां की भावनाओं, उम्मीदों, भय और जीवन के सबकों को अपनी बेटियों के लिए लिखे गए पत्रों में पिरोती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल दूरियों के इस दौर में, दिल से लिखी ऐसी कहानियां हमें मां-बेटी के रिश्ते की ताकत और मूल्यों, हौसले तथा पहचान गढ़ने में मां की भूमिका की याद दिलाती हैं।

हौसला और करुणा विरासत में देना

लेखिका की सराहना करते हुए चेयरमैन ने कहा कि जब महिलाएं अपने जीवन अनुभवों को कलमबद्ध करती हैं तो पंजाब की साहित्यिक विरासत और समृद्ध होती है। ‘लेटर्स टू माई डॉटर्स’ हर उस मां से बात करती है जो हौसला और करुणा विरासत के रूप में देना चाहती है, और हर उस बेटी से जो अपनी जड़ों को समझना चाहती है।

साहस और निःस्वार्थ प्रेम को श्रद्धांजलि

लेखिका रावी पंधेर ने साझा किया कि यह पुस्तक उन बातचीतों को संजोने के लिए लिखी गई है जो अक्सर अनकही रह जाती हैं। यह उन मौन बलिदानों, शांत साहस और निःस्वार्थ प्रेम को श्रद्धांजलि है जो मातृत्व को परिभाषित करते हैं। उन्होंने भावनात्मक और सांस्कृतिक रिश्तों को संवारने वाले साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए शर्मा का आभार व्यक्त किया। इस समय आयोग के सदस्य जसवीर सिंह सेखों, विजय दत्त, चेतन प्रकाश धालीवाल एवं सदस्य सचिव कनु थिंद भी मौजूद थे।

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Karan Panchal27 June 2026 - 12:17 PM
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