मोहाली अदालत का बड़ा फैसला, हेड कांस्टेबल को 4 साल की सजा, इतने हजार रिश्वत का है मामला

Karan Panchal17 December 2025 - 11:55 AM
Mohali News
Mohali News : भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली के हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह को जाल बिछाकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आज मोहाली की अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए 4 साल की सख्त कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

इतने हजार रुपये रिश्वत की मांग

इस मामले की जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि, आरोपी हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह ने जमानत दिलाने में मदद करने के लिए शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी।

बातचीत रिकॉर्ड कर हुई आगामी कार्रवाई

प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले की शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा विजिलेंस विभाग के पास दर्ज कराई गई थी। आरोपी हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह को 3 हजार रुपये रिश्वत दी गई थी, और इस संबंध में उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली गई थी।

इसके बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और सरकारी अधिकारियों/गवाहों की मौजूदगी में आरोपी हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह के पास से 3 हजार रुपये की रिश्वत राशि बरामद की गई तथा उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

ये भी पढ़ें- ‘युद्ध नशों विरूद्ध’: 290वें दिन पंजाब पुलिस ने 76 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 2.2 KG हेरोइन समेत अफीम बरामद

